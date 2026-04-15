TOGOPERATØR:: Cyklen og toget er hinandens bedste venner

Cyklen og toget er hinandens bedste venner

TOGOPERATØR:

Onsdag 15. april 2026 kl: 13:30

(Illustration: DSB)

Guiden sammenligner alt fra tog, bus og bil til cykel, fly og færge på tre centrale parametre:

Klima - CO2-udledning pr. person-km

Trængsel - pladsforbrug i byerne og myldretidspåvirkning

Sundhed - fysisk aktivitet og forventet levetid





Konklusionen er, at cyklen vinder på alle tre områder, mens toget ofte slår bil, bus og fly. Og når man kombinerer cykel og tog, bliver effekten ifølge DSB’s bæredygtighedschef, Aske Mastrup Wieth-Knudsen, endnu større.









Han peger på, at DSB ønsker at øge opmærksomheden på fordele og ulemper ved forskellige transportformer såsom cykel, tog, bus, (el)bil, fly og skib.









- Vi vil gerne bringe fakta til bordet om, hvordan transportformer påvirker os og samfundet. Her er det væsentligt at se på netop klima, trængsel og sundhed, siger han og uddyber, at trængsel er et stigende problem i landets større byer.









- Her spiller transport en afgørende rolle, og vi vil gerne sætte fokus på, at cykler og tog er en vigtig del af løsningen, siger han videre.









For hver af de tre områder i transportguiden - klima, trængsel og sundhed - er budskabet klart: Sigt mod toppen, når du kan.









Et stærkt alternativ

Cyklistforbundet bakker op om budskabet og samarbejder allerede med DSB om bedre cykelparkering ved stationer, muligheder for at tage cyklen med i toget og ikke mindst kampagnen ”Vi cykler til arbejde”, deler man DSB's vurdering.









- Cyklen og toget er hinandens bedste venner. For når vi slår os sammen, er vi et stærkt alternativ til privatbilismen, siger Cyklistforbundets direktør, Kenneth Øhrberg Krag og fremhæver, at cyklen gør en markant forskel - ikke mindst på sundhedsområdet. Ifølge Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme lever mænd, der cykler, i gennemsnit 2,9 år længere end dem, der ikke cykler. For kvinder er tallet 2,2 år.









- Det er rigtig godt, at DSB som en stor aktør går ud med det her budskab, og vi er glade for, at vores transportmiddel - cyklen - ligger øverst, siger Kenneth Øhrberg Krag og peger på, at transportguiden også kan fungere som rettesnor for såvel den enkelte dansker som for politikere, når fremtidens infrastruktur skal planlægges.









Den betragtning deler DSB's Aske Mastrup Wieth-Knudsen.









- Folk må selv vælge, hvordan de transporterer sig. Og selv om nogle måske vil sige, at transportguidens budskab er banalt, er det godt at få det gentaget, så folk har mulighed for at reflektere over deres transportvaner og måske træffe nogle andre valg, siger han.









Interesserede kan læse mere om baggrunden for transportguiden fra DSB og Cowi









© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.