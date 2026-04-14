Vognmand i Støvring sætter tre lastbiler i to-holdsskift for at være mere brændstof-effektiv

Tirsdag 14. april 2026 kl: 13:15

- Det er jo en kedelig konsekvens, at det er kunderne, der må betale. Men de tager det pænt, synes jeg. De forstår godt, at det er nødvendigt og ikke noget vi gør for at få mere i egne lommer, siger Charlie Jensen og fortsætter:









- Vi har også kigget ind i, hvordan brændstoføkonomien ser ud på vores biler. Og der har vi bare konstateret, at vores tre nye Scania kører markant længere på literen end vores andre biler. Så lige nu kører de så meget som muligt med to chauffører på hver.









- Når du står med de her dieselpriser og tre biler, der kører 700 meter længere på literen end vores andre biler, så er det en vanvittig forskel. Og en selvfølge at vi tænker det ind i vores planlægning af kørsel, siger han.









Charlie Jensen tænker også sine chaufførers kørselsmåder ind i dagligdagen på en måde nu, som han ikke gjorde i samme grad, da dieselpriserne var lavere.









Hos Scania, der leverede de tre nye biler, kommer Thomas Skov Rasmussen, der er chef for Scania Driver Academy med gode råd til, hvordan man som chauffør kører så brændstofeffektivt som muligt.









- Der er nogle helt gængse råd, vi giver, når vi coacher chauffører i brændstofbesparende kørsel. Hastighed - sænk farten. Tomgang - sluk motoren, når du ikke bruger den. Forudseenhed - læs trafikken, tilpas din kørsel til forholdene, siger Thomas Skov Rasmussen, som ud fra chauffør-evalueringer fra chaufførtræninger peger på, at en gennemsnitlig brændstofbesparelse på 10 procent ikke er et sjældent syn efter, at chauffører har fået coaching af en driver trainer fra Scania Driver Academy.









- Som chauffør skal man ville det. Vi kan trække hesten til truget, men ikke tvinge den til at drikke, som man siger. Men at tænke over sin kørsel giver i min optik al mulig god mening. Vognmanden sparer diesel, man sparer penge og på den bredere klinge nedsætter vi CO2-aftrykket, som er vigtigt at få nedbragt for alles og planetens skyld, siger Thomas Skov Rasmussen.

