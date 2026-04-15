Flyttefirma på Djursland fik en kort levetid
Onsdag 15. april 2026 kl: 10:39Af: Redaktionen
Retten i Randers har ifølge Statstidende taget Østjyllands Flytteforretning ApS med CVR-nummer 45722503 og adresse i Nødager sydøst for Kolind på Djursland under konkursbehandling. Østjyllands Flytteforretning ApS blev ifølge CVR-registeret etableret 30. juni sidste år og havde i januar i år syv ansatte
Statstidende skriver videre, at advokat Boris K. Frederiksen, der har adresse på Europaplads i Aarhus C er udpeget som kurator.
Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter denne bekendtgørelse.
Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde deres krav til boets kurator opgjort pr. 9. april 2026 inden fire uger efter denne bekendtgørelse.
