Batteri-elektriske lastbiler kan dække flere transportopgaver

Tirsdag 14. april 2026 kl: 13:37

Af: Redaktionen (Foto: Volvo Trucks)

Den nye Volvo FH Aero Electric med forlænget rækkevidde, der er udviklet til transporter over lange afstande, kan køre op til 700 kilometer på en enkelt opladning takket være en ny drivlineteknologi med Volvo Trucks' e‑aksel, der giver plads til markant større batterikapacitet. Lastbilen er tilpasset den nye MCS-standard (Megawatt Charging System), og opladning af de otte batterier fra 20 til 80 procent tager ca. 50 minutter. Det betyder, at opladning kan ske inden for chaufførens lovbestemte hvileperiode i EU og dermed bidrage til høj produktivitet.









- Den elektriske langtrækkende lastbil er den bedste i branchen. Den kombinerer en enestående rækkevidde med høj nyttelast, hurtig opladning og fremragende kørekomfort. Med denne lastbil kan vores kunder køre rigtig lange distancer og gennemføre en hel arbejdsdag med samme produktivitet som med diesel, siger Roger Alm, der er president for Volvo Trucks.









Volvo Trucks nye batteri-elektriske lastbiler omfatter også Volvo FH, FM og FMX Electric, som nu kan køre op til 470 kilometer på en opladning. De nye modeller er udstyret med en ny drivline, der er udviklet til maksimal fleksibilitet på tværs af forskellige anvendelser. Den sikrer gode køreegenskaber og gør det muligt både at køre lastbilen og drive opbygninger som betonkanoner, kroghejs eller renovationsudstyr - uden behov for ekstra motorer. Bilerne har et integreret kraftudtag i gearkassen (PTO) med forbedret funktionalitet, som kan anvendes under kørslen. Lastbilerne har en rækkevidde på op til 470 kilometer og kan oplades fra 20 til 80 procent på ca. 65 minutter.









- æste generation af FH, FM og FMX Electric er fyldt med smarte, nye funktioner, byder på høj kørekomfort og gør nul-emissionstransport mulig for et meget bredt udvalg af transportopgaver, siger Roger Alm.









Glidende og præcise gearskift

Alle de nye lastbiler - Volvo FH, FM og FMX Electric samt FH Aero Electric med forlænget rækkevidde - er udstyret med gearkasser, der er optimeret til elektrisk drift og kombineret med dobbeltmotorer for en mere jævn og kontrolleret kørsel.









De nye powershift‑gearkasser - otte trin på FH, FM og FMX Electric og seks trin på FH Aero Electric - sikrer præcise gearskift samt lavere støj- og vibrationsniveauer, hvilket giver et mere behageligt arbejdsmiljø for chaufføren.









Lanceringen af de nye lastbiler vil ske gradvist på de forskellige markeder i løbet af i år.









Lidt fakta om de nye batteri-elektriske modeller fra Volvo Trucks:





Volvo FH Aero Electric med e-aksel:

Anvendelse: Fjern- og regionaltransport med behov for over 700 kilometer på en arbejdsdag

Kernefunktion: Kompakt e‑aksel med to elmotorer og sekstrins gearkasse integreret i bagakslen, som frigør plads til flere batterier. Op til 460 kW (623 hk) effekt.

Totalvægt: Op til 48 tons vogntogsvægt (GCW)

Nyttelast: Op til 28 ton

Rækkevidde: Op til 700 km på en opladning

Opladning:

700 kW MCS (Megawatt) 20 - 80 procent på ca. 50 minutter

350 kW CCS (Combined Charging System) 20 - 80 procent på ca. 85 minutter

Særlig funktion: Elektrisk kraftudtag til køleaggregater, der fjerne behovet for separat dieselgenerator





Volvo FH, FM og FMX Electric - med klassisk drivline:

Anvendelse: Anlægskørsel, regional distribution, logistik i byområder, forsyning, renovation og specialopgaver

Kernefunktion: Ny dobbeltmotor‑drivline med otte‑trins gearkasse. Op til 540 kW (731 hk)

Fleksibilitet: Velegnet til tunge belastninger og krævende vej- og terrænforhold, kan konfigureres med tandemtræk og lav gearing

Rækkevidde: Op til 470 kilometer på én opladning

Totalvægt: Op til 65 tons GCW

Nyttelast: Op til 23,8 ton (4x2 trækker)

Opladning: 350 kW CCS (Combined Charging System) 20 - 80 procent på ca. 65 minutter

Særlig funktion: Flere PTO‑løsninger til kraner, kroglifte og tippelad - lastbil og opbygning kan anvendes samtidig





