Sporarbejde i Aarhus betyder busser i stedet for letbanetog til Odder

Onsdag 15. april 2026 kl: 11:20

Midttrafik indsætter erstatningsbusser i perioden og oplyser, at Rute 81 kører mellem Odder og Viby Torv via Malling, Mårslet og Tranbjerg. Derudover kan Rejseplanen hjælpe med at finde alternativer til Letbanen med de almindelige busruter.









I forbindelse med de fire uger uden L2 peger Midttrafik på følgende alternativer med bus:





Odder og Malling:

81, 100, 103 og 302





Beder:

81, 100, 103 og 302





Mårslet:

16, 81





Tranbjerg:

4A, 17, 81 og 202





Viby:

1A, 4A, 11, 14, 81 og 200

Her kan Rute 81 være en god mulighed for dem, der ønsker forbindelse mod Odder eller til uddannelsesinstitutionerne på Gunnar Clausens Vej.

