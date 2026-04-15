Sporarbejde i Aarhus betyder busser i stedet for letbanetog til Odder
Onsdag 15. april 2026 kl: 11:20Af: Redaktionen
Banedanmarks arbejde med at ombygge jernbanen i Aarhus betyder, at letbanestrækningen mod Odder bliver lukket ned fra søndag aften 19. april til søndag 17. maj. I de fire uger, hvor letbanestrækning L2 mellem Odder og Aarhus er lukket, indsætter trafikselskabet Midttrafik busser som erstatning og henviser derudover til den eksisterende busdrift mellem Aarhus og Odder
Midttrafik indsætter erstatningsbusser i perioden og oplyser, at Rute 81 kører mellem Odder og Viby Torv via Malling, Mårslet og Tranbjerg. Derudover kan Rejseplanen hjælpe med at finde alternativer til Letbanen med de almindelige busruter.
I forbindelse med de fire uger uden L2 peger Midttrafik på følgende alternativer med bus:
Odder og Malling:
81, 100, 103 og 302
Beder:
81, 100, 103 og 302
Mårslet:
16, 81
Tranbjerg:
4A, 17, 81 og 202
Viby:
1A, 4A, 11, 14, 81 og 200
Her kan Rute 81 være en god mulighed for dem, der ønsker forbindelse mod Odder eller til uddannelsesinstitutionerne på Gunnar Clausens Vej.
- Cyklen og toget er hinandens bedste venner
- Høje brændstofpriser får bilister til at sætte farten ned
- Kulde og høje priser på benzin og diesel fik flere til at vælge vandvejen
- Aarhus-entreprenør med jernbanespeciale skal modernisere Københavns Hovedbanegård
- Københavns Hovedbanegård skal moderniseres - arbejdet vil stå på til en gang i 2028
- Færgefragten hos rederikoncern steg i marts
- 14-årig stjal bybus i Norge og kørte til Sverige
- Energiselskab åbner nyt anlæg med diesel og AdBlue til tunge køretøjer i Næstved
- Konstruktion over banegrav er svækket - cykelparkering lukker øjeblikkeligt
- Færge til ø i Lillebælt har sejlet i 50 år
- Svensk færgerederi og dansk pensionsselskab bliver medejer af nordisk færgerederi
