Den største havn på Bornholm leverede sit største resultat

Torsdag 19. marts 2026 kl: 13:48

Nettoomsætningen for 2025 blev på 271 millioner kroner, mens resultatet endte på 159 millioner kroner, hvilket er det hidtil bedste i havnens historie. Resultatet afspejler et år med meget høj aktivitet samtidig med, at en udvidelse af havnen blev færdig.









Havneudvidelsen har blandt andet givet Rønne Havn nye kajanlæg, bedre besejlingsforhold, større vanddybde og klimasikring. Udbygningen har endvidere øget havnens kapacitet markant og gjort det muligt at håndtere større og mere komplekse maritime og energirelaterede projekter.









Aktivitetsniveauet har i 2025 været højt på tværs af havnens forretningsområder. Særligt offshore-aktiviteterne har været omfattende, hvor havnens projektarealer gennem året var fuldt udnyttet med store havvindprojekter. Færgeaktiviteten var stabil med over to millioner passagerer, mens bulk-området oplevede en mindre tilbagegang i forhold til året før. På krydstogtsiden håndterede Rønne Havn 54 krydstogtsanløb i løbet af 2025.









- Med færdiggørelsen af havneudvidelsen står Rønne Havn i dag med en moderne og fremtidssikret havn. Samtidig viser årets resultat, at vi har formået at udvikle havnen og levere stærke økonomiske resultater på samme tid, siger Jess C. Persson, der er bestyrelsesformand for Rønne Havn A/S.









Han peger samtidig på, at Rønne Havn i stigende grad spiller en rolle i en tid med øget geopolitisk usikkerhed og stigende fokus på forsyningssikkerhed og energiinfrastruktur i Europa.









- Rønne Havn er Bornholms vigtigste infrastrukturelle knudepunkt, men vores rolle rækker også længere ud i Østersøregionen. Havne som vores er en central del af den infrastruktur, der får handel, transport og energiprojekter til at fungere i praksis, siger han.









Ifølge administrerende direktør Lars Nordahl markerer 2025 afslutningen på en længere investeringsperiode.









- De seneste år har været præget af store investeringer og udbygning. Nu går vi ind i en fase, hvor fokus i højere grad bliver på at udnytte den kapacitet, vi har etableret, og skabe endnu mere værdi af havnens infrastruktur, siger han.









Samtidig står Rønne Havn stærkt positioneret i forhold til de kommende energiprojekter i Østersøen.









- Bornholm spiller en stadig vigtigere rolle i den europæiske energi-infrastruktur. Med de faciliteter, vi nu har etableret, er Rønne Havn godt rustet til at understøtte både havvindprojekter og den videre udvikling af energiinfrastruktur i regionen, siger Lars Nordahl.









Rønne Havn A/S afholder sin ordinære generalforsamling onsdag 20. maj 2026.









