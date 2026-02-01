Fælles analyse har målt tilfredsheden med den kollektive trafik
Tirsdag 17. marts 2026 kl: 12:11Af: Redaktionen
For ottende år i træk har Sydtrafik sammen med de øvrige trafikvirksomheder i Danmark gennemført en fælles kundetilfredshedsanalyse. Analysen er landsdækkende og går på tværs af trafikvirksomheder og transportformer. Den er gennemført online og omfatter kunder, som bruger kollektiv transport minimum en gang årligt. Analysen er gennemført af analyseinstituttet Wilke og baserer sig på ca. 12.000 besvarelser
Analysen belyser tilfredsheden i den kollektive transport på tværs af bus, tog, letbane og metro i hele Danmark; både i forhold til hvordan kunderne generelt oplever den kollektive transport og hvordan, de oplever sammenhængen, når de benytter flere transportmidler på en rejse.
Interesserede kan læse og download den fælles analyse af kundetilfredsheden her:
- Nyt passager-flow har givet færre forsinkelser på travl metro-station
- Fælles analyse har målt tilfredsheden med den kollektive trafik
- Dækproducent og -leverandør gentager gode råd til brændstofeffektiv kørsel
- Broarbejde vil spærre motorvejen over Fyn
- Energiselskab har købt 21 tankstationer
- Nærbussen skal køre til Vestmøn
- Ø-færge skal i dok
- Trafikselskab melder om 173 millioner rejser
- Stigende passagertal gav fremgang i Københavns Lufthavn
- Brobyggeri spærrer motorvej ved Horsens tre aftner og nætter
- Vinterferierejsende løftede passagertallet i februar
- Byråd skærer busafgange væk
