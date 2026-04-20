El-drevne skraldebiler er konkurrencedygtige i Kerteminde

Mandag 20. april 2026 kl: 12:30

Af: Redaktionen Eldrevne renovationsbiler skal indgå i husstandsindsamlingen i Kerteminde fra 2027. (Foto-illustration: Verdis A/S)

Verdis fremhæver, at omstillingen til el-drevne skraldebiler har vist sig prismæssigt konkurrencedygtig i forhold til den nuværende løsning. Dermed peger aftalen på, at elektrificering af affaldsindsamlingen i dag kan gennemføres inden for en ansvarlig økonomisk ramme.









Hos Verdis oplever man i stigende grad, at eldrevne indsamlingsbiler kan konkurrere økonomisk i kommunale udbud. Ifølge Verdis er aftale med Kerteminde et godt eksempel på, at man i dag kan tage et konkret skridt i den grønne omstilling uden at gå på kompromis med den økonomiske ansvarlighed.









Kerteminde Forsyning gik efter at finde en løsning, der både understøttede omstillingen af driften og hang sammen økonomisk i en kommune, hvor affaldsindsamlingen skal fungere på tværs af både byområder og landsbyer.









Med løsningen kan kommunens borgerne også forvente mindre støj i hverdagen.









Kontrakten også stiller krav om lærlinge som en del af opgaven.









- Vi er vant til, at grøn omstilling koster. Men netop i dette tilfælde viser det sig, at vi har kunnet indgå en aftale, der både betyder klimagevinst og lavere udgifter, siger direktør for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen.









Jacob Brønnum, der er bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning, peger på, at selskabet med el-drevne skraldebiler ikke blot sikrer en mere bæredygtig affaldsindsamling, men at selskabet også understøtter kommunens mål om at reducere CO2-udledningen markant frem mod 2030.

















