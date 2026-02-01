Varebiler bliver stjålet 10 gange oftere end personbiler

Torsdag 19. marts 2026 kl: 11:43

Af: Redaktionen

I mange europæiske lande stiger antallet af tyverier af erhvervskøretøjer. Særligt varebiler er blevet attraktive mål for organiserede kriminelle netværk, som ofte stjæler køretøjer ved hjælp af avancerede metoder og hurtigt bringer dem ud af landet og videresælger dem på sekundære markeder.









Ifølge branchedata er risikoen for tyveri af lette erhvervskøretøjer i dag op til ti gange højere end for personbiler, og i udlejningssegmentet er risikoen endnu større. For virksomheder, der er afhængige af deres køretøjer i den daglige drift, kan et tyveri få mærkbare konsekvenser i form af forsinkelser, tabte opgaver og udfordringer med at leve op til kundeaftaler.









Ny digital service skal hjælpe med hurtigere genfinding

For at imødekomme udviklingen lancerer Iveco en ny service - Stolen Vehicle Assistance - der gør det muligt hurtigere at reagere, hvis et køretøj bliver stjålet.









Løsningen er integreret i køretøjets fabriksmonterede online-system og i Iveco's digitale platform, Iveco ON, hvor avanceret sporing og dataanalyse kombineres med et døgnbemandet sikkerhedscenter.









- Med Stolen Vehicle Assistance hjælper vi vores kunder med at reagere hurtigt i tilfælde af tyveri og øger chancen for at få køretøjet tilbage så hurtigt som muligt. Ved at kombinere connectivity fra fabrikken, AI-baseret analyse og et døgnbemandet Security Center kan vi omsætte alarmer til konkrete handlinger, siger Alberto Buttiglieri, der er Product Manager for Safety and Security Services hos Iveco.









Systemet bygger videre på den online-forbindelse til Iveco, der allerede findes i Iveco's modelprogram. Ved hjælp af avanceret dataanalyse og digitale sikkerhedsfunktioner kan løsningen registrere mistænkelig aktivitet og hurtigt igangsætte en genfindingsproces, hvis et tyveri bekræftes.









Døgnbemandet sikkerhedscenter samarbejder med myndigheder

En central del af løsningen er et 24/7 Security Center, som drives i samarbejde med telematikvirksomheden Targa Telematics. Når en alarm bliver verificeret, kan sikkerhedscenteret straks koordinere med relevante myndigheder, overvåge køretøjets position og understøtte genfindingsprocessen.









Erfaringer fra lignende løsninger viser, at det kan øge sandsynligheden for at få et stjålet køretøj tilbage til op mod 90 procent.





- Ved at kombinere avanceret dataanalyse med mange års erfaring inden for køretøjssikkerhed kan vi hjælpe flådeoperatører med at reagere hurtigt og effektivt i kritiske situationer, siger Alberto Falcione, der er Vice President Sales hos Targa Telematics.









Servicen, der er afprøvet i Spanien, bliver nu rullet ud i resten af Europa. Med Stolen Vehicle Assistance udvider Iveco samtidig sit digitale serviceunivers og styrker fokus på løsninger, der kan hjælpe virksomheder med at holde deres flåde i drift.









Sådan fungerer Stolen Vehicle Assistance:





Løsningen kombinerer flere teknologier, der hjælper med at opdage og håndtere tyveri:

Kunstig intelligens analyserer køretøjsdata og kan identificere unormale bevægelser

Geofencing gør det muligt at oprette virtuelle geografiske zoner for køretøjer

Automatiske alarmer ved mistænkelig aktivitet

Sporing via Iveco ON og Easy Daily App gør det muligt at følge køretøjer i den daglige drift og få et samlet overblik over flåden

24/7 Security Center, der samarbejder med myndigheder om af finde forsvundne køretøjer













