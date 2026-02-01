Nyt passager-flow har givet færre forsinkelser på travl metro-station

Tirsdag 17. marts 2026 kl: 13:28

Metroselskabet oplevede på et tidspunkt så højt et antal af dørblokeringer på M3/M4 på Kongens Nytorv, at det begyndte at påvirke driften. Derfor blev retningen på rulletrapperne ændret, så passagerne nu fordeler sig bedre på perronen, hvilket har halveret antallet af dørblokeringer.









- Det er ikke tilfældigt, hvordan passagererne bevæger sig rundt på vores stationer, og vi forsøger hele tiden at optimere flowet, så alle får den bedst mulige oplevelse og kommer hurtigt videre, siger Eva Lind, der er kommerciel chef i Metroselskabet.









På Kongens Nytorv, der er en af Københavns travleste stationer med over 29.000 daglige passagerer på M3/M4, var udfordringen, at langt de fleste passagerer samlede sig i den ene ende af perronen, da de her både kunne ankomme til perronen og forlade den via rulletrappe og elevator.









- Vores analyse viste, at 80 procent af dørblokeringerne i eftermiddagsmyldretiden skete ved de samme to metrotogdøre i den ene ende af stationen. Ved at ændre retningen på den ene rulletrappe, der bringer passagererne til perronen fra mellemniveau, kommer flere passagerer nu ned et andet sted på perronen - og det har skabt et bedre flow, hvor passagererne fordeler sig på alle metrotogets seks døre, siger Eva Lind.









Fakta om dørblokeringer i Metroen:

I myldretiden på Kongens Nytorv er metrotogets døre åbne i cirka 16 sekunder. De bipper og blinker i fem sekunder, før de automatisk lukker

Dørene er udstyret med et sikkerhedssystem, der registrerer, hvis noget blokerer den - eksempelvis en taske eller en person - og dermed forhindrer døren i at lukke helt eller genåbner den

Dørblokeringer kan skabe op til 20 minutters forsinkelse. Bliver samme dør blokeret tre gange lige efter hinanden, lukker systemet ned, og så skal der en Metro-steward til for at aktivere det igen

