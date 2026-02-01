Antallet af nyregistrerede el-lastbiler er fordoblet

LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Onsdag 18. marts 2026 kl: 20:16

Da der er tale om små tal, kommer det til at lyde mere voldsomt, end det reelt er. I forhold til det samlede antal nyregistrerede lastbiler udgjorde batteri-elektriske lastbiler i årets første to måneder 7,46 procent mod 3,91 procent i samme periode sidste år.









Det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt i januar - februar i år sammenholdt med samme periode sidste år fremgår af nedenstående tabel.





Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske Mærke Januar - februar 2026 Januar - februar 2025 Antal Elektriske Andel af el-lastbiler Antal Elektriske Andel af el-lastbiler Scania 315 17 5,40 % 284 6 2,11 % Scania 236 6 2,54 % 275 17 6,18 % Mercedes-Benz 109 21 19,27 % 67 4 5,97 % MAN 108 14 12,96 % 48 1 2,08 % DAF 10 1 10,00 % 18 0 0,00 % Iveco 10

0,00 % 17



Renault Trucks 3

0,00 % 8



Ford Trucks 0



0



BMC 0



0



Dennis Eagle 0



0



Rosenbauer 0



0



I alt 791 59 7,46 717 28 3,91

(Kilde: Bilstatistik)

