LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
I løbet af årets første to måneder er der blevet nyregistreret 59 nye batteri-elektriske lastbiler over 16 ton. I samme periode sidste år var antallet 28. Dermed er der tale om en fordobling
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Politiet i Rostock efterlyser sættevogn med slik for 1.868.132 kroner
- Transportminister Thomas Danielsen sminkede vejafgift med forkerte oplysninger
- To trækkere er opbygget til forskellige opgaver - og leveret til den samme
- Den svenske regering åbner for udenlandske transportører
- Kameraer skal forevige bilister, der kører over for rødt lys
- Dækproducent og -leverandør gentager gode råd til brændstofeffektiv kørsel
- Øresundshavn har fået ny jernbanependel
- Vognmandens datter fik sit ønske opfyldt
- Renovationsbiler bliver elektriske i Vejen
- Beruset chauffør leverede pakke på politigården i Rønne
- Broarbejde vil spærre motorvejen over Fyn
Skriv din kommentar:
Antallet af nyregistrerede el-lastbiler er fordoblet
Onsdag 18. marts 2026 kl: 20:16Af: Jesper Christensen
I løbet af årets første to måneder er der blevet nyregistreret 59 nye batteri-elektriske lastbiler over 16 ton. I samme periode sidste år var antallet 28. Dermed er der tale om en fordobling
Da der er tale om små tal, kommer det til at lyde mere voldsomt, end det reelt er. I forhold til det samlede antal nyregistrerede lastbiler udgjorde batteri-elektriske lastbiler i årets første to måneder 7,46 procent mod 3,91 procent i samme periode sidste år.
Det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt i januar - februar i år sammenholdt med samme periode sidste år fremgår af nedenstående tabel.
Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske
Mærke
Januar - februar 2026
Januar - februar 2025
Antal
Elektriske
Andel af el-lastbiler
Antal
Elektriske
Andel af el-lastbiler
Scania
315
17
5,40 %
284
6
2,11 %
Scania
236
6
2,54 %
275
17
6,18 %
Mercedes-Benz
109
21
19,27 %
67
4
5,97 %
MAN
108
14
12,96 %
48
1
2,08 %
DAF
10
1
10,00 %
18
0
0,00 %
Iveco
10
0,00 %
17
Renault Trucks
3
0,00 %
8
Ford Trucks
0
0
BMC
0
0
Dennis Eagle
0
0
Rosenbauer
0
0
I alt
791
59
7,46
717
28
3,91
(Kilde: Bilstatistik)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Politiet i Rostock efterlyser sættevogn med slik for 1.868.132 kroner
- Antallet af nyregistrerede el-lastbiler er fordoblet
- Transportminister Thomas Danielsen sminkede vejafgift med forkerte oplysninger
- To trækkere er opbygget til forskellige opgaver - og leveret til den samme
- Den svenske regering åbner for udenlandske transportører
- Kameraer skal forevige bilister, der kører over for rødt lys
- Dækproducent og -leverandør gentager gode råd til brændstofeffektiv kørsel
- Øresundshavn har fået ny jernbanependel
- Vognmandens datter fik sit ønske opfyldt
- Renovationsbiler bliver elektriske i Vejen
- Beruset chauffør leverede pakke på politigården i Rønne
- Broarbejde vil spærre motorvejen over Fyn
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!