LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Antallet af nyregistrerede el-lastbiler er fordoblet

Onsdag 18. marts 2026 kl: 20:16
Af: Jesper Christensen

I løbet af årets første to måneder er der blevet nyregistreret 59 nye batteri-elektriske lastbiler over 16 ton. I samme periode sidste år var antallet 28. Dermed er der tale om en fordobling

Da der er tale om små tal, kommer det til at lyde mere voldsomt, end det reelt er. I forhold til det samlede antal nyregistrerede lastbiler udgjorde batteri-elektriske lastbiler i årets første to måneder 7,46 procent mod 3,91 procent i samme periode sidste år.


Det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt i januar - februar i år sammenholdt med samme periode sidste år fremgår af nedenstående tabel.


Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske

Mærke

Januar - februar 2026

Januar - februar 2025

Antal

Elektriske

Andel af el-lastbiler

Antal

Elektriske

Andel af el-lastbiler

Scania

315

17

5,40 %

284

6

2,11 %

Scania

236

6

2,54 %

275

17

6,18 %

Mercedes-Benz

109

21

19,27 %

67

4

5,97 %

MAN

108

14

12,96 %

48

1

2,08 %

DAF 

10

1

10,00 %

18

0

0,00 %

Iveco

10


0,00 %

17



Renault Trucks

3


0,00 %

8



Ford Trucks

0



0



BMC

0



0



Dennis Eagle

0



0



Rosenbauer

0



0



I alt

791

59

7,46 

717

28

3,91

(Kilde: Bilstatistik)



