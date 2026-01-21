Producent af udstødningssystemer og emissionsteknologi til tunge køretøjer får ny chef

Tirsdag 17. marts 2026 kl: 13:08

Torben Dinesen, der ejer halvdelen af Dinex, har stået i spidsen for virksomheden siden 1990 og har været en central drivkraft bag virksomhedens udvikling fra lokal producent til global aktør inden for udstødningssystemer og emissionsteknologi til tunge køretøjer.









- Jeg har gennem en periode efter mere end 30 år i spidsen for Dinex haft et ønske om at balancere mit liv mellem Dinex og andre aktiviteter i privat regi og mine andre investeringer. Jeg har dog stadig stor passion for virksomheden og den strategiske udvikling. Ansættelsen af Kim Østergaard som ny administrerende direktør sker efter, at vi gennem en længere periode har været i dialog med ham om dette skifte. Derfor er jeg glad for, at vi har fundet en løsning med en glidende overgang i skiftet som topchef i Dinex. Jeg er jeg sikker på, at virksomheden, går en flot fremtid i møde, siger Torben Dinesen.









Bestyrelsesformand i Dinex, Niels Thorborg, har rosende ord til den afgående direktør.









- Torben har ydet en ekstraordinær indsats gennem 35 år og har haft afgørende betydning for den position, Dinex har i dag. Hans dedikation og lederskab har sat et tydeligt aftryk på virksomheden, som heldigvis står på et stærkt fundament som afsæt til at videreføre og videreudvikle den strategiske retning for Dinex i de kommende år, siger Niels Thorborg, som har været bestyrelsesformand og medejer af Dinex siden 2018.





Interessant virksomhed med stort potentiale

Kim Østergaard har siden sommeren 2023 været en del af Dinex' bestyrelse, hvor han fortsætter. Han har dermed stor indsigt i Dinex som producent af komplette udstødningssystemer og avanceret emissionsteknologi til lastbiler, busser, varebiler og industrimaskiner.









Samtidig har Kim Østergaard over 30 års erfaring fra automotive-sektoren og næsten 12 års erfaring som administrerende direktør i Meneta Group, der er en multinational dansk producent af bremser og bremsedele til bilindustrien med hovedkvarter i Odense. Meneta Group har i den periode udviklet sig til at være en milliardforretning med et globalt netværk af produktionsfaciliteter - på samme måde som Dinex.









Den afgående direktør glæder sig over, at Kim Østergaard bliver den nye mand i direktørstolen.









- Jeg er glad for, at Kim Østergaard har sagt ja til at blive ny direktør. For det første kender han virksomheden særdeles godt efter næsten tre år i bestyrelsen, og for det andet kender jeg ham som en særdeles kompetent og strategisk dygtig direktør, siger Torben Dinesen.









Bestyrelsesformand Niels Thorborg peger på, at Kim Østergaard hos Meneta Group har vist sine evner til at udvikle og få en virksomhed med hovedsæde i Danmark og størstedelen af sit marked i udlandet ti at vokse.









- Jeg er sikker på, at han er den helt rigtige til at stå i spidsen for Dinex' fortsatte udvikling, siger Niels Thorborg.









Kim Østergaard selv ser frem til den spændende udfordring og kalder det for en vanvittigt spændende opgave.









- Jeg er stolt over den tillid, bestyrelsen har vist mig ved at pege på mig. Dinex er en særdeles interessant virksomhed med et kæmpe potentiale, og jeg ser frem til sammen med virksomhedens mange dygtige medarbejdere at styre Dinex sikkert videre på den rejse, virksomheden er på, siger han.





Ændringer i bestyrelsen

Samtidig med Kim Østergaards indtræden i direktionen ændrer Dinex i bestyrelsen. Ejerne udtræder af bestyrelsen, og i den forbindelse indtræder Brian Djernes som ny bestyrelsesformand. Brian Djernes er ejer og direktør i Cane-Line og tillige bestyrelsesformand i Niels Thorborgs moderselskab 3C GROUPS A/S, og det glæder Niels Thorborg, at han kan overlade posten til en, der allerede kender koncernen indgående.









- I forbindelse med den ændring der sker i direktionen, har vi samtidig besluttet at få tilført nye kompetencer i bestyrelsen, og jeg er begejstret for, at Brian Djernes har sagt ja til endnu en betydende post i 3C-koncernen, siger Niels Thorborg.









Torben Dinesen genindtræder som næstformand i bestyrelsen, når han endeligt er trådt ud af den daglige ledelse i Dinex.





Lidt om Dinex

Dinex-koncernen er en af verdens førende producenter og leverandører af udstødnings-produkter og emissionssystemer til tunge køretøjer med diesel-, gas og brintmotorer i lastbil-, entreprenør og landbrugsindustrien

Koncernen har hovedkvarter og udvikling i Danmark og beskæftiger tæt på 1.900 medarbejdere verden over. Dinex er til stede i 14 forskellige lande og fire regioner med fem globale teknologicentre og produktionsfaciliteter i USA, Kina, Indien, Tyrkiet og Letland

Dinex har salgs- og distributionsselskaber i Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Polen, Serbien og Canada

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.