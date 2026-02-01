Politiet i Rostock efterlyser sættevogn med slik for 1.868.132 kroner
Onsdag 18. marts 2026 kl: 20:54Af: Jesper Christensen
En 41-årig lastbilchauffør parkerede ifølge politiet i Rostock tirsdag morgen klokken 7.45 sit sættevognstog lastet med slik til en værdi på 250.000 euro på en autohof ved Neustadt-Glewe omkring midtvejs mellem Berlin og Hamburg. Da han klokken 20.45 kom tilbage, var sættevognen blevet stjålet
Polizeipräsidium Rostock oplyser, at der er tale om en hvis sættevogn af mærket Schmitz Cargobull med påskriften "Transport+Logistik Bavaria". Lasten af slik var på omkring 15 ton og har en værdi på omkring 250.000 euro.
Ifølge det tyske nyhedsbureau er der tale om 15 ton vingummibamser fordelt i over 85.000 poser à 175 gram.
Kriminalpolitiet i Schwerin efterforsker tyveriet af sættevognen og opfordrer i den forbindelse personer, der i den nævnte periode har gjort mistænkelige observationer på eller ved den pågældende autohof i Neustadt-Glewe eller har oplysninger om sættevognens opholdssted til straks at kontakte politiet i Ludwigslust (tlf. 03874 411-0), pr. e-mail til kriminalpolitiet (fk2-kpi.schwerin@polmv.de) eller via politiets online tip-portal.
Politiet er særligt interesseret i oplysninger om mistænkelige køretøjers bevægelser eller personer i nærheden af gerningsstedet.
- Politiet i Rostock efterlyser sættevogn med slik for 1.868.132 kroner
