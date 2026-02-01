Politiet i Rostock efterlyser sættevogn med slik for 1.868.132 kroner

Onsdag 18. marts 2026 kl: 20:54

Polizeipräsidium Rostock oplyser, at der er tale om en hvis sættevogn af mærket Schmitz Cargobull med påskriften "Transport+Logistik Bavaria". Lasten af slik var på omkring 15 ton og har en værdi på omkring 250.000 euro.









Ifølge det tyske nyhedsbureau er der tale om 15 ton vingummibamser fordelt i over 85.000 poser à 175 gram.









Kriminalpolitiet i Schwerin efterforsker tyveriet af sættevognen og opfordrer i den forbindelse personer, der i den nævnte periode har gjort mistænkelige observationer på eller ved den pågældende autohof i Neustadt-Glewe eller har oplysninger om sættevognens opholdssted til straks at kontakte politiet i Ludwigslust (tlf. 03874 411-0), pr. e-mail til kriminalpolitiet (fk2-kpi.schwerin@polmv.de) eller via politiets online tip-portal.









Politiet er særligt interesseret i oplysninger om mistænkelige køretøjers bevægelser eller personer i nærheden af gerningsstedet.













