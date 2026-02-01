Renovationsbiler bliver elektriske i Vejen
Tirsdag 17. marts 2026 kl: 10:24Af: Redaktionen
Vejen Kommune vælger el på ruterne for affaldsindsamling. Affaldsvirksomheden Verdis A/S går nu i gang med forberedelserne frem mod driftsstart.
Vejen Kommune har valgt Verdis som ny leverandør af indsamling af husholdningsaffald. Med aftalen bliver affaldsindsamlingen på de daglige ruter fremover planlagt med el-drevne renovationsbiler
- Vi har valgt en løsning, der først og fremmest skal fungere for borgerne i hverdagen, siger Vagn Sørensen (V), formand for Udvalget for Klima, Miljø og Teknik i Vejen Kommune.
- Der bliver ikke ændret på tømninger eller kontaktveje - alt det, borgerne kender, fortsætter. Den største forskel bliver, at skraldebilerne fremover larmer mindre, fordi de kører på el,, siger han videre.
Frem mod driftsstart går Verdis i gang med en forberedelsesperiode med blandt andet indkøb og klargøring af de batteri-elektriske renovationsbiler, planlægning af ruter, rekruttering af medarbejdere og etablering af ladeinfrastruktur.
- Vi er stolte af at blive valgt i Vejen, siger Stefan Olin, der er administrerende direktør Verdis A/S, der har hovedsæde i Gadstrup mellem Roskilde og Køge.
- Grøn omstilling skal kunne mærkes i praksis, og for os betyder det først og fremmest stabil drift og tydelig hjælp til borgerne. Nu går vi i gang med forberedelserne, så opstarten bliver rolig og ordentlig, siger han videre.
- Dækproducent og -leverandør gentager gode råd til brændstofeffektiv kørsel
- Øresundshavn har fået ny jernbanependel
- Vognmandens datter fik sit ønske opfyldt
- Renovationsbiler bliver elektriske i Vejen
- Beruset chauffør leverede pakke på politigården i Rønne
- Broarbejde vil spærre motorvejen over Fyn
- Energiselskab har købt 21 tankstationer
- Toldbetjeningen i Padborg har igen døgnåbent i hverdagene
- Vognmand har fået trækker med twinsteer
- Bornholmsk logistik-koncern har fået fire elektriske stjerne
- Postomdeler afleverede valgkort i avisrør
- Sten fra fynske marker bliver til rev i Odense Fjord
