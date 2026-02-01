Renovationsbiler bliver elektriske i Vejen

Tirsdag 17. marts 2026 kl: 10:24

Af: Redaktionen Vejen Kommune vælger el på ruterne for affaldsindsamling. Affaldsvirksomheden Verdis A/S går nu i gang med forberedelserne frem mod driftsstart.

- Vi har valgt en løsning, der først og fremmest skal fungere for borgerne i hverdagen, siger Vagn Sørensen (V), formand for Udvalget for Klima, Miljø og Teknik i Vejen Kommune.









- Der bliver ikke ændret på tømninger eller kontaktveje - alt det, borgerne kender, fortsætter. Den største forskel bliver, at skraldebilerne fremover larmer mindre, fordi de kører på el,, siger han videre.









Frem mod driftsstart går Verdis i gang med en forberedelsesperiode med blandt andet indkøb og klargøring af de batteri-elektriske renovationsbiler, planlægning af ruter, rekruttering af medarbejdere og etablering af ladeinfrastruktur.









- Vi er stolte af at blive valgt i Vejen, siger Stefan Olin, der er administrerende direktør Verdis A/S, der har hovedsæde i Gadstrup mellem Roskilde og Køge.









- Grøn omstilling skal kunne mærkes i praksis, og for os betyder det først og fremmest stabil drift og tydelig hjælp til borgerne. Nu går vi i gang med forberedelserne, så opstarten bliver rolig og ordentlig, siger han videre.













