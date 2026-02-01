To trækkere er opbygget til forskellige opgaver - og leveret til den samme

Onsdag 18. marts 2026 kl: 12:52

Om de to nye Mercedes-Benz Actros-trækkere:





Actros 3363 LS tandemtrækker

Denne bil er bygget til de tungeste opgaver og er godkendt til op til 155 tons vogntogsvægt. Drivlinen består af en 16 liters motor, kombineret med den nyeste PowerShift Advanced 3 gearkasse, som sikrer kraftoverførsel under belastning. Hertil kommer kraftige bagtøj, der er dimensioneret til sværgodskørsel.

Bilen er opbygget med GigaSpace-førerhus, fuld luftaffjedring og Servotwin-styretøj, som giver både stabilitet og præcision - også under krævende forhold. Førerhuset er med fuld læderkabine, elektrisk standklimaanlæg, stor oliefyrspakke og fuldt elektronisk klimaanlæg. Sikkerhedsniveauet er tilsvarende højt med en komplet sikkerhedspakke





Actros 2553 LS boggietrækker

Denne bil har en 13 liters motor (generation 3), som kombinerer høj ydelse med forbedret brændstoføkonomi. Sammen med PowerShift Advanced 3 gearkasse og HL8 13 tons bagaksel er det effektiv og alsidig løsning til daglig drift.

Bilen er opbygget GigaSpace-førerhus, fuld luftaffjedring og Servotwin-styretøj. Kabinen er indrettet med læderkabine og SoloStar-sovestol i passagersiden, som øger komforten på de lange ture. Derudover er bilen udstyret med elektrisk standklima, stor oliefyrspakke, fuldt elektronisk klimaanlæg og en komplet sikkerhedspakke.









Begge biler er opbygget af Øgaard i Ejstrupholm, lakeret hos Nørre Snede Autolakeri, mens alt el-arbejde, montering og finish er udført hos Ejner Hessel Brande.









De to trækkere er solgt og leveret af Jørgen Benthin, Ejner Hessel Brande.









