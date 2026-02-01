Bornholmsk logistik-koncern har fået fire elektriske stjerne
Mandag 16. marts 2026 kl: 13:45Af: Redaktionen
Ejner Hessel i Avedøre har fornyligt leveret de første fire batteri-elektriske Mercedes-Benz eActros 600-trækkere til BHS Logistics, der har hovedsæde i Rønne og afdelinger flere andre steder i Danmark
De fire nye elektriske lastbiler er første del af en større ordre og skal først og fremmes bruges til pharma-distribution på Sjælland.
Samtidig med leveringen blev virksomhedens nye ladeplads indviet. Anlægget rummer fire ladeudtag med op til 500 kW og er etableret af HesselPower. Næste skridt bliver installationen af en 2 MWh batteriløsning, som skal optimere energiforbrug, ladeeffekt og drift.
Overgangen til el handler også om andet en ladeteknik. Det handler også om, hvordan chaufførerne bruger de nye batteri-elektriske lastbiler. Derfor bliver alle chauffører oplært i brugen af de nye el-lastbiler af Mercedes-Benz Trucks Danmark med fokus på energieffektiv kørsel, planlægning af ladning og den daglige drift af elbilerne.
Bilerne blev leveret af Mogens Lauridsen fra Ejner Hessel i Avedøre.
