Transportminister Thomas Danielsen sminkede vejafgift med forkerte oplysninger

VOGNMANDSORGANISATION:

Onsdag 18. marts 2026 kl: 14:01

OPDATERET MED HENVISNINEGR TIL FOLKETINGET:





Transportminister Thomas Danielsen (V) har ved flere lejligheder overfor Folketinget oplyst, at efterlevelsesgraden på vejafgiften for lastbiler var tæt på 100 procent.









Det gjorde han blandt andet i et skriftligt svar til Folketingets Skatteudvalg i maj sidste år, hvoraf det fremgik, at 99,56 procent af brugerne havde betalt korrekt vejafgift i uge 15 med en overtrædelsesgrad på 0,44 procent.









Senere i forbindelse med et åbent samråd i Transportudvalget i september 2025 udtalte transportministeren, at “vi havde forudset en overholdelsesgrad eller efterlevelsesgrad på 99,5. Den seneste måned er opgørelsen af overholdelsesgraden 99,9 procent.”









Men man kan ifølge vognmandsorganisationen DTL ikke beregne en efterlevelsesgrad.









Overtrædelsesgrad og efterlevelsesgrad

DTL henviser til et svar, som organisationen har fået fra Sund & Bælt, der er ansvarlig for opkrævning, digital kontrol og håndhævelse af vejafgiften.









Af svaret fremgår det, at Sund & Bælt kan beregne overtrædelsesgraden, som er det antal lastbiler, der får en bøde i forhold til, hvor mange gange Sund & Bælts kameraer registrerer en lastbil køre forbi.









I svaret på en aktindsigtsanmodning skriver Sund & Bælt:









"Overtrædelsesgraden er ikke det modsatte af efterlevelsesgraden, fordi en bøde kun tæller én gang pr. dag pr. lastbil, mens en passage tæller hver gang en lastbil kører forbi et kamera (så den samme lastbil kan tælle mange gange), og Sund & Bælt har ingen måde at matche passager med, hvem der har betalt.





Det vides heller ikke, om alle lastbiler, der faktisk har betalt vejafgift, kører forbi et kamera. Det eneste Sund & Bælt med sikkerhed ved er: Hvis en lastbil overtræder reglerne, så har den også haft en passage forbi et kamera.





Derfor kan overtrædelsesgraden - men ikke efterlevelsesgraden - beregnes".









Redaktionen på vognmandsorganisationens blad, DTL-Magasinet, har spurgt Transportministeriet, hvordan beregningen af efterlevelsesgraden er foretaget. Ministeriet oplyser i et skriftligt svar, at det er Sund & Bælt, der kan lave beregningen af efterlevelsesgraden og at tallene stammer fra sidstnævnte. Derudover oplyser ministeriet, at man grundet valgudskrivelsen har begrænsede muligheder for at svare.









DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard kalder oplysningerne fra Sund & Bælt alvorlige i forhold til, hvad transportministeren har oplyst overfor Folketinget.









- Det er voldsomt kritisabelt, at transportministeren er gået i byen med oplysninger om vejafgiften, som er usande. At opfinde sine egen beregninger, som skydes ned af den ansvarlige myndighed, er et foreløbigt lavpunkt for transportministerens forvaltning af vejafgiften, siger han og henviser til, at ministeren tidligere har hævdet, at forhøjelsen af vejafgiftsbøderne til 9.000 kroner var et forslag fra DTL.









Ministeren har efterfølgende erkendt, at forslaget ikke kom fra DTL.









- Det er svært at drage andre konklusioner, end at ministeren i sin tid som politisk ansvarlig for vejafgiften systematisk har misinformeret om helt faktuelle forhold fremfor at påtage sig ansvaret herunder for den manglende opkrævning af bøder til udenlandske køretøjer. Ministeren er givetvis fortid efter valget på tirsdag, men vognmændene må fortsat hver dag trækkes med konsekvenserne af hans manglende politiske ansvarsfølelse, siger Erik Østergaard.









Det svar fra transportminister Thomas Danielsen, som DTL peger på, var et svar på et spørgsmål, som Folketingets Skatteudvalgt på vegne af Hans Kristian Skibby (Danmarks Demokraterne) havde stillet 24. marts.



Spørgsmålet lød:

"Vil ministeren - evt. med bidrag fra relevante ministerier - redegøre for, hvordan det går med inddrivelse af vejafgift for lastbiler, der er indført pr. 1. januar 2025? Herunder bedes ministeren oplyse, om bøderne er proportionale med forseelserne, om der skelnes mellem bøder givet efter forsætlighed og uagtsomhed, hvor mange bøder der pt. er udstedt, om størrelsen af disse bøder samt om det indkrævede bødebeløb står mål med forventningerne for 2025?"

I svaret til Folketingets Skatteudvalg fra maj sidste år, som DTL nævner, står der blandt andet:

"Det er Sund & Bælt Holding A/S, der opkræver vejafgift. Det kan oplyses, at for uge 15 har 99,56 procent af brugerne betalt korrekt vejafgift. Det svarer til en overtrædelsesgrad på 0,44 procent. Ca. 2/3 af de administrative bødeforelæg er udstedt til udenlandske lastbiler".

I et opfølgende svar efter et samråd i Transportudvalget 16. september om kilometerafgiften siger transportminister Thomas Danielsen blandt andet:

"Udenlandske lastbiler kører i dag med en overholdelsesgrad på 99,7 procent. Danske lastbiler kører med en overholdelsesgrad på 99,9 procent. Så både danske og udenlandske lastbiler er virkeligt gode til at betale deres afgift automatisk".

I oktober var transportminister Thomas Danielsen igen inde på en efterlevelsesgrad.

I et svar 29. oktober til Danmarks demokraternes Betina Kastbjerg, svarer han blandt andet:

"I forbindelse med det lovforberedende arbejde med den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler var der – blandt andet med afsæt i erfaringerne fra den tyske vejafgiftsordning - estimeret med en efterlevelsesgrad på 99,5 procent. Det succesmål har vi passeret. Det kan oplyses, at ca. 99,6 procent af de udenlandske lastbiler har betalt korrekt vejafgift i september måned, mens mere end 99,9 procent af de danske lastbiler har betalt korrekt vejafgift i september måned. Samlet set har mere end 99,8 procent af brugerne overholdt reglerne i september måned. Det er jeg meget tilfreds med".

