- Stigende passagertal gav fremgang i Københavns Lufthavn

Fredag 13. marts 2026 kl: 14:00

- Den markante stigning i antallet af rejsende til og fra Københavns Lufthavn skyldes, at flere flyselskaber har åbnet nye ruter og øget antallet af afgange på eksisterende ruter. Det er vi naturligvis meget tilfredse med. På verdensplan er appetitten på at rejse stor, og to ud af tre passagerer i lufthavnen er internationale rejsende, siger Christian Poulsen, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavn.









Det samlede passagertal var ni procent højere end året før, og det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavne A/S endte året med et overskud på 1.625 millioner kroner før skat, hvilket var 21 procent højere i forhold til året før.





Højeste omsætning nogensinde

Den samlede omsætning nåede op 5.521 millioner kroner i 2025, hvilket svarede til en stigning på 9 procent i forhold til året før. Omsætningen var ligesom passagertallet det hidtil i lufthavnens historie.









Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 3.361 millioner kroner, mens den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet kom fra shoppingcenteret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 2.160 millioner kroner.





Gode forbindelser til verden skaber værdi

I 2025 åbnede flyselskaber 47 nye ruter fra København, så der i årets løb var 367 ruter med direkte forbindelse til 191 forskellige destinationer verden over.









Københavns Lufthavn kunne sidste år også byde velkommen til fem nye flyselskaber med ruter til blandt andet Kina, Indien og Vietnam. I alt fløj 63 selskaber til og fra København, hvor SAS og Norwegian var de største.





Nye langdistanceruter fra København

Størstedelen af ruterne fra Københavns Lufthavn ligger inden for Europa, og otte ud af 10 passagerer i lufthavnen rejste til eller fra en europæisk destination. I 2025 var der otte procent flere rejsende mellem København og lande i Europa sammenlignet med året før. På langdistanceruterne steg antallet af passagerer med 10 procent i 2025 i forhold til 2024.









I løbet af 2025 åbnede 12 nye langdistanceruter, så der i 2025 var 49 ruter uden for Europa.









I 2025 var 7,2 millioner rejsende i transfer i Københavns Lufthavn, hvilket var 27 procent flere end året før.





Den stigende efterspørgsel på flyrejser til og fra Københavns Lufthavn udløser behov for mere kapacitet. Derfor investerer lufthavnen i at udvikle arealer og faciliteter, så infrastrukturen følger behovet for udvikling.





I 2025 foretog Københavns Lufthavn samlet investeringer for 2.157 millioner kroner.





Mål om CO2-reduktion

Københavns Lufthavn har et mål om senest i 2030 at have reduceret udledningerne fra egen drift med mindst 90 procent i forhold til 2019. Resten skal kompenseres gennem anerkendte klimakreditter for at opnå en CO2-neutral drift.









En stor del af lufthavnens køretøjer og grej er elektrificeret. En del kører dog stadig på dieselolie, og her skiftede lufthavnen 1. juli 2025 over til at bruge HVO biodiesel, der har en klimapåvirkning, der er op til 90 procent lavere end fossil diesel. Derudover bliver lufthavnens elforbrug dækket af vedvarende energi fra danske havvindmøller i Vesterhavet.









- Jeg er overbevist om, at vi når vores 2030-klimamål. Men den største udfordring for branchen er flyenes udledning, som kun kan reduceres ved at bruge fossilfri flybrændstoffer, siger Christian Poulsen.





Forventninger til 2026

I år forventer Københavns Lufthavn en fortsat vækst i antallet af passagerer, som vil føre til højere omsætning.





Forventningen er et passagertal på omkring 35,5 millioner og en vækst i omsætningen på 7 procent. Hvis passagertallet når op omkring 35,5 millioner forventes det, at resultat før skat for 2026 lander mellem 1,75 og 1,90 milliarder kr. eksklusive ekstraordinære indtægter.





På grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der potentielt set kan påvirke rejselysten og dermed de finansielle forventninger negativt, er der risiko for, at Københavns Lufthavn må skrue ned for forventningerne.









her: Interesserede kan læse årsrapporten fra Københavns Lufthavn























