Dækproducent og -leverandør gentager gode råd til brændstofeffektiv kørsel

Tirsdag 17. marts 2026 kl: 12:01

Christian Jensen, tekniker hos Bridgestone, kommer her med nogle enkle greb, der kan skære toppen af bilens brændstofforbrug. De enkle greb var også fremme sidste gang, prisen på benzin og dieselolie steg markant over kort tid.









Halvflade dæk koster ekstra brændstof

Et af de nemmeste steder at starte er ved dækkene. Korrekt dæktryk betyder lavere rullemodstand og dermed mindre brændstofforbrug. Tjek dæktrykket mindst én gang om måneden - det tager kun få minutter, men kan ende med at spare dig en pæn sum på benzin eller diesel.









- Ifølge Trafik- og Byggestyrelsen stiger forbruget af brændstof med 5-10 procent, hvis der mangler 20 procent luft i dækkene. Du finder det optimale dæktryk i bilens instruktionsbog, i dørstolpen eller på benzindækslet, forklarer Christian Jensen.









Sænk farten en smule og spar op til 20 procent på brændstof

Hastigheden har stor indflydelse på, hvor meget brændstof ens bil bruger. Det gælder især ved kørsel på motorveje.









- Hvis du kører 110 km/t i stedet for 130 km/t, kan du spare omkring 16-20 procent på brændstof, viser FDM-tests. Hold øje med trafikken, så du kører med en konstant hastighed og undgår unødige opbremsninger og accelerationer. Det koster at speede op og ned hele tiden, siger Christian Jensen.

Brug fartpilot på motorveje for at holde en jævn, lavere hastighed - det mindsker både brændstofforbrug og stress.









Jævn kørsel - små ændringer sparer op til omkring 15 procent Brændstofforbruget stiger markant ved hurtige accelerationer, hårde opbremsninger og hastighedsudsving. En jævn kørsel med få accelerationer og opbremsninger holder forbruget nede, fordi motoren arbejder mere effektivt. Hold god afstand til trafikken foran og hold en stabil fart.









- Erfaringer fra Vejdirektoratet viser, at du kan spare op mod ca. 15 procent af dit brændstofforbrug ved at undgå hårde accelerationer og pludselige opbremsninger, siger Christian Jensen.









Korrekt gear - her kan man også hente besparelser

Kører man i bil med forbrændingsmotor, så lad gearet bremse for dig. Og brug gearskifteindikatoren i bilen eller hold øje med omdrejningstælleren.









- Kører du i for lavt gear, koster det ekstra brændstof. Skift til højeste gear så hurtigt som muligt, siger Christian Jensen.









Holder man i kø eller ved et kryds, så stop motoren. Selv et halvt eller helt minuts tomgang kan mærkes på brændstofforbruget. Mange nye biler har stop/start-funktion, som klarer den sag.









Men man her og nu kan reducere dækkenes rullemodstand ved at køre med korrekt dæktryk, kan man ved et kommende dækskift spare yderligere ved at være opmærksom på dækkenes mærkning i forhold til rullemodstand.









- Prioritér dæk med lav rullemodstand. Kvalitetsdæk med lav rullemodstand kan gøre en markant forskel på, hvor langt bilen kører på literen, siger Christian Jensen og tilføjer:









- Når du alligevel er i gang med bilens dæk, kan du også lige være opmærksom på at få tjekket bilens sporing. At hjulene er perfekt sporede, kan reducere både brændstofudgifter og dækslid. Sidder hjulene lidt skævt, slider det dækkene hurtigere og koster mere brændstof.

