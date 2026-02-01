To lastbilchauffører var påvirkede af narko

TUNGVOGNSKONTROL PÅ FYN:

Torsdag 19. marts 2026 kl: 11:56

Under kontrollen tjekkede politiet i alt 58 lastbiler og fandt en række lovovertrædelser af forskellig karakter. Blandt andet blev to chauffører testet positive for indtagelse af euforiserende stoffer. Begge chauffører blev anholdt, og der blev udtaget blodprøver.









I fire tilfælde konstaterede politiet, at der var foretaget ulovlige ændringer af lastbilernes forureningsbegrænsningsudstyr. Her blev motorstyringsenhederne konfiskeret, og der blev udstedt en bøde på 15.000 kroner pr. lastbil.









I forbindelse med kontrollen afdækkede politiet en række overtrædelser - eksempelvis:

1 kørsel uden førerret til lastbil

1 ikke efterkommet politiets anvisninger

1 manglende vognmandstilladelse

1 ulovlig ansættelsesforhold

1 undladt at være registreret i udstationeringsregisteret (IMI)

1 kørsel uden for godkendt vejnet for dobbelttrailervogntog (udenlandsk)

1 affaldstransport fejldeklareret

1 særtransport ikke afmærket korrekt

1 overlæs modulvogntog

1 alvorlig sikkerhedskritiske fejl mod underkøring - bagkofanger

1 særtransporttilladelse ej medbragt

1 særtransport med ulovlig placering af godset

1 manglende lastsikring af farligt gods

1 dimensionsbekendtgørelse ved overskridelse af maksimal højde på 4,10 meter





- Det er uacceptabelt og stærkt bekymrende, at vi testede to chauffører positive for narkotika. Det udgør en stor risiko for trafiksikkerheden. Det bekræfter desværre endnu engang nødvendigheden af, at vi gennemfører målrettede kontroller, siger politikommissær Jørn Bystrup fra Tungvognscenter Syd.





Om Tungvognscenter Syd:

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi

Tungvognscenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært at stå for den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelse af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel

