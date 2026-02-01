Kommunaldirektør fra Thisted bliver havnedirektør i Aarhus

Torsdag 19. marts 2026 kl: 10:28

Ulrik Andersen og Aarhus Havns bestyrelsesformand, Susanne Juhl. (Foto: Aarhus Havn)

Ulrik Andersen kommer fra en stilling som kommunaldirektør i Thisted Kommune, hvor han gennem de seneste ti år har haft det øverste administrative ansvar. I sin tid som kommunaldirektør i Thisted Kommune har Ulrik Andersen fået kendskab og erfaring med havnedrift i forbindelse med Hanstholm Havn, der sidste år fik havneselskabet ADP A/S som hovedejer efter at have været i økonomiske vanskeligheder.









- Vi har fundet en erfaren topleder med både visionært og strategisk udsyn samt en stærk evne til at navigere i organisationer med mange interessenter, siger bestyrelsesformand Susanne Juhl.









Hun fremhæver Ulrik Andersen som en vellidt og respekteret leder, der både kan sætte retning og samle mennesker om den.









- Bestyrelsen er derfor overbevist om, at han er den rette til at stå i spidsen for Aarhus Havns fortsatte udvikling, siger hun videre.









Valget af Ulrik Andersen som ny havendirektør i Aarhus er truffet efter, at bestyrelsen har gennemført en rekrutteringsproces med fokus på at finde en profil, der både kan videreudvikle havnens strategiske retning og styrke samarbejdet med kunder, ejer og øvrige interessenter. Ifølge bestyrelsen har der været et bredt felt af ansøgere til stillingen.









- Aarhus Havn er Danmarks vigtigste erhvervshavn med afgørende betydning for dansk erhvervsliv, forsyningssikkerhed samt udviklingen både lokalt og nationalt. Det er en virksomhed med stærke historiske rødder og store fremtidsperspektiver. Jeg ser frem til at lære organisationen og havnens mange samarbejdspartnere at kende og til sammen med medarbejdere, ejer, bestyrelse og kunder at videreudvikle havnen i de kommende år, siger Ulrik Andersen i anledning af sit nye job.









Ulrik Andersen afløser Kåre Clemmesen, der siden december sidste år har fungeret som administrerende direktør for Aarhus Havn.









- Bestyrelsen vil gerne takke Kåre Clemmesen for en stærk indsats i en vigtig periode for Aarhus Havn. Han har bidraget til at sikre stabil drift og god fremdrift i organisationen, siger bestyrelsesformand Susanne Juhl.









Ulrik Andersens seneste erhvervserfaringer:

2016-2026: Kommunaldirektør, Thisted Kommune

2014-2016: Direktør, Rebild Kommune

2012-2014: Børne- og Ungechef, Rebild Kommune













