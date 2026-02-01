Kommunaldirektør fra Thisted bliver havnedirektør i Aarhus
Torsdag 19. marts 2026 kl: 10:28Af: Redaktionen
Ulrik Andersen, der i dag er kommunaldirektør i Thisted Kommune, tiltræder fredag 1. maj stillingen som administrerende direktør for Aarhus Havn. Ulrik Andersen afløser Kåre Clemmesen, der siden december 2025, hvor havnens bestyrelse afbrød samarbejdet med den daværende direktør, Thomas Haber Borch, har været konstitueret som administrerende direktør for Aarhus Havn. Kåre Clemmesen varetager rollen frem til udgangen af april
Ulrik Andersen kommer fra en stilling som kommunaldirektør i Thisted Kommune, hvor han gennem de seneste ti år har haft det øverste administrative ansvar. I sin tid som kommunaldirektør i Thisted Kommune har Ulrik Andersen fået kendskab og erfaring med havnedrift i forbindelse med Hanstholm Havn, der sidste år fik havneselskabet ADP A/S som hovedejer efter at have været i økonomiske vanskeligheder.
- Vi har fundet en erfaren topleder med både visionært og strategisk udsyn samt en stærk evne til at navigere i organisationer med mange interessenter, siger bestyrelsesformand Susanne Juhl.
Hun fremhæver Ulrik Andersen som en vellidt og respekteret leder, der både kan sætte retning og samle mennesker om den.
- Bestyrelsen er derfor overbevist om, at han er den rette til at stå i spidsen for Aarhus Havns fortsatte udvikling, siger hun videre.
Valget af Ulrik Andersen som ny havendirektør i Aarhus er truffet efter, at bestyrelsen har gennemført en rekrutteringsproces med fokus på at finde en profil, der både kan videreudvikle havnens strategiske retning og styrke samarbejdet med kunder, ejer og øvrige interessenter. Ifølge bestyrelsen har der været et bredt felt af ansøgere til stillingen.
- Aarhus Havn er Danmarks vigtigste erhvervshavn med afgørende betydning for dansk erhvervsliv, forsyningssikkerhed samt udviklingen både lokalt og nationalt. Det er en virksomhed med stærke historiske rødder og store fremtidsperspektiver. Jeg ser frem til at lære organisationen og havnens mange samarbejdspartnere at kende og til sammen med medarbejdere, ejer, bestyrelse og kunder at videreudvikle havnen i de kommende år, siger Ulrik Andersen i anledning af sit nye job.
- Bestyrelsen vil gerne takke Kåre Clemmesen for en stærk indsats i en vigtig periode for Aarhus Havn. Han har bidraget til at sikre stabil drift og god fremdrift i organisationen, siger bestyrelsesformand Susanne Juhl.
Ulrik Andersens seneste erhvervserfaringer:
- 2016-2026: Kommunaldirektør, Thisted Kommune
- 2014-2016: Direktør, Rebild Kommune
- 2012-2014: Børne- og Ungechef, Rebild Kommune
- FN's maritime organisation holder ekstraordinært møde for at drøfte situationen i Mellemøsten
- Hurtigfærger til dansk rederi gør Australien til verdens største producent af batteridrevne skibe
- Øresundshavn har fået ny jernbanependel
- Sten fra fynske marker bliver til rev i Odense Fjord
- Eldrevne færger kan mindske forureningen
- Norsk rederi har valgt at flytte rute til Hirtshals
- Færger havde flere fyldte lane-meter i februar
- Færgedriften mellem Danmark og Tyskland er blevet mere elektrisk
- Vinterkulde fik flere til at sejle med hurtigfærger over Kattegat
- Politiet undersøger iranskflaget containerskib i Aarhus
- Aarhus Havn inviterer på rundtur via nettet
