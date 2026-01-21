Shipping-koncern har ansat ny HR-direktør

Torsdag 19. marts 2026 kl: 13:39

Stine Würtz Jepsen tiltræder 1. maj stillingen som HR-direktør hos Blue Water i Esbjerg. (Foto: Blue Water)

Stine Würtz Jepsen får som HR-direktør - Chief Human Resources Officer (CHRO) - hos Blue Water Shipping ansvaret for koncernens globale People & Culture-område med fokus på kultur, talentudvikling og ledelse.









Stine Würtz Jepsen har over 20 års erfaring inden for HR, organisationsudvikling og strategisk ledelse i internationale virksomheder, og ansættelsen sker i en periode, hvor Blue Water Shipping fortsætter sit internationale fokus og derfor styrker arbejdet med organisering, ledelse og talentudvikling på tværs af koncernen.









- Vi er meget glade for at byde Stine velkommen til Blue Water. Hun kommer med en stærk international HR-profil og omfattende erfaring med at udvikle organisationer i globale virksomheder. Hendes kompetencer inden for kultur, ledelse og strategisk HR bliver en vigtig styrke i den fortsatte udvikling af vores organisation - og så matcher hun vores værdier, siger Thomas Bek, der er administrerende direktør i Blue Water.









Stine Würtz Jepsen kommer til Blue Water med erfaring fra internationale virksomheder inden for energi, teknologi og industri - blandt andet Vestas, Terma og Skyborn Renewables. Her har hun haft ledende HR-roller med ansvar for strategisk organisationsudvikling, kultur og talentudvikling. Det seneste halvandet år har hun været Director i konsulenthuset People & Performance. Hun er desuden bestyrelsesmedlem i Flex Wind.









Stine Würtz Jepsen ser frem til at blive en del af Blue Water Shippings værdibaserede kultur, der er forankret i et stabilt familie- og fondsejerskab og i ambitionen om at være "Best in Town" - både for kunderne og som arbejdsplads.









- Blue Water Shipping er en virksomhed med stærke værdier, entreprenørånd og internationale ambitioner. Jeg ser frem til at arbejde sammen med ledere og medarbejdere om at videreudvikle organisationen, styrke lederskabet og sikre, at vi fortsat kan tiltrække, fastholde og udvikle dygtige mennesker, siger Stine Würtz Jepsen i anledning af sit nye job hos den esbjerg-baserede virksomhed.









Med ansættelsen vil Blue Water folde fast i sit fokus på at skabe de bedste rammer for medarbejdere og ledere i takt med virksomhedens fortsatte internationale udvikling.









Lidt om Stine Würtz Jepsen erhvervserfaring:

2026 - Chief Human Resources Officer (CHRO) - Blue Water Shipping

2021 - Bestyrelsesmedlem - Flex Wind

2024 - 2026: Selvstændig konsulent og Director - People & Performance

2023 - 2024: Chief Human Resources Officer - Skyborn Renewables, Hamburg

2020 - 2023: Senior Vice President, Group HR - Terma A/S

2014 - 2020: Chief People & Culture Officer - MHI Vestas Offshore Wind

2007 - 2017: HR-lederroller - Vestas Wind Systems

























