Elektriske lastbiler fra Sverige rækker op til 700 kilometer

Tirsdag 14. april 2026 kl: 13:38

Af: Redaktionen (Foto: Volvo Trucks)

Volvo Trucks nyheder på den elektriske front omfatter blandt andet en ny batteri-elektrisk Volvo FH Aero Electric, der kan køre op til 700 kilometer på en enkelt opladning afhængig af ydre forhold som eksempelvis vejr og vind, totalvægt og kørestil.









Hos Volvo trucks betegner man det som et reelt gennembrud for tunge elektriske lastbiler, der gør det muligt at køre rigtig lange distancer fuldelektrisk.









For det andet lanceres næste generation af Volvo FH, FM og FMX Electric med forbedringer inden for fleksibilitet, produktivitet og kørekomfort - og med en rækkevidde på op til 470 kilometer Dermed er det muligt at udføre flere transportopgaver med elektriske lastbiler.









- Vi skærper vores tilbud markant. Vi udvider det og gør elektriske løsninger mulige for et endnu bredere spektrum af transportopgaver samtidig med, at vi introducerer en elektrisk lastbil i absolut topklasse med op til 700 kilometers rækkevidde. Det betyder, at vi i endnu højere grad kan matche vores kunders forretningsbehov. Det har aldrig været lettere at erstatte diesel med elektriske lastbiler, siger Roger Alm, der er president for Volvo Trucks.









- Vi står fast på vores overbevisning om, at elektriske lastbiler vil stå for en stor del af verdens transport i fremtiden. Med den imponerende ydeevne i vores nye lastbiler er det let at se hvorfor, siger han videre.









Volvo Trucks arbejder på, at vejtransport kan nå et mål om netto‑nuludledning i 2040. Det sker med en trestrenget teknologistrategi baseret på batterielektriske og brændselscelleelektriske drivliner samt forbrændingsmotorer, der kører på vedvarende brændstoffer som grøn brint, biogas, biodiesel eller HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

