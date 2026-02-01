Ø-havn bliver udvidet - entreprenør er fundet

Mandag 23. marts 2026 kl: 15:07

I første omgang skal Munck Havne og Anlæg A/S begynde at nedrive eksisterende anlæg, der er i vejen for udvidelsen, som har en samlet pris på omkring 150 millioner kroner.









Den udvidede havn, vil blandt andet skabe et nyt areal på knap 15.000 kvadratmeter, som Søby Værft har fået retten til at leje, ventes stå færdig i efteråret 2027.









Ud over mere landareal vil havnen få godt 300 meter ny kaj, vanddybde på 7,5 meter og et større havnebasin med en svejediameter på 160 meter.









Med udvidelsen vil Søby Havn få opgraderede servicefaciliteter, herunder brændstofanlæg, affaldshåndtering og sanitære faciliteter. Der er også planlagt forbedret vejadgang og parkeringsforhold for at lette transporten til og fra havnen.









Illustration, der viser udvidelsen af Søby Havn. (Illustration: Søby Havn)

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.