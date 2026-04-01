Tre-akslet tip-kærre skal køre hos entreprenør i Salling

Mandag 11. maj 2026 kl: 14:23

Om den nye tre-akslede Kel-Berg asfalt tip-kærre:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredie aksel har løftefunktion





Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke

Indvendig, tophængt bagklap fremstillet i 5 mm plade med kraftige alu-kantrammer og pneumatisk åbne- og lukkesystem

Bagklappens tophængsler er flyttet ca. 180 mm frem for at opnå 10 procent ekstra åbning ved aflæsning

80 mm isolering på svøb og front afdækket med rustfri plade

Alu-bund med 7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en bredde på 2.000 mm

4 mm Hardox-bundplade i fuld længde ovenpå alu-bunden

Luftstyret kofanger

Tip-kassen har et rumindhold på 14,3 kubikmeter

Den nye tipkærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Entreprenør Bjarne Larsen ApS:

Entreprenør Bjarne Larsen ApS har hjemsted ved Spøttrup i Salling nordvest for Skive. Bjarne Larsen etablerede virksomheden i 1995 efter, at han i mange år havde arbejdet på maskinstationer og taget sin kloakmester eksamen i 1993. Virksomheden beskæftiger i dag 14 medarbejdere og udfører entreprenør-, kloak-, snerydnings- og kørselsopgaver. Derudover arbejder de sammen med lokale firmaer, om kørsel med sand, gravearbejde og kloakering. I høsttiden kører de også med korn for landbrug.

