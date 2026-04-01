Tre-akslet tip-kærre skal køre hos entreprenør i Salling
Mandag 11. maj 2026 kl: 14:23Af: Redaktionen
Entreprenør Bjarne Larsen ApS, der har hjemsted ved Spøttrup i Salling nordvest for Skive, har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg asfalt tip-kærrer med automatisk Eco-Top rullepresenning hos Lastas i Hedensted
Om den nye tre-akslede Kel-Berg asfalt tip-kærre:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredie aksel har løftefunktion
Kasse-opbygning:
- Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke
- Indvendig, tophængt bagklap fremstillet i 5 mm plade med kraftige alu-kantrammer og pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Bagklappens tophængsler er flyttet ca. 180 mm frem for at opnå 10 procent ekstra åbning ved aflæsning
- 80 mm isolering på svøb og front afdækket med rustfri plade
- Alu-bund med 7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en bredde på 2.000 mm
- 4 mm Hardox-bundplade i fuld længde ovenpå alu-bunden
- Luftstyret kofanger
- Tip-kassen har et rumindhold på 14,3 kubikmeter
Den nye tipkærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Entreprenør Bjarne Larsen ApS:
Entreprenør Bjarne Larsen ApS har hjemsted ved Spøttrup i Salling nordvest for Skive. Bjarne Larsen etablerede virksomheden i 1995 efter, at han i mange år havde arbejdet på maskinstationer og taget sin kloakmester eksamen i 1993. Virksomheden beskæftiger i dag 14 medarbejdere og udfører entreprenør-, kloak-, snerydnings- og kørselsopgaver. Derudover arbejder de sammen med lokale firmaer, om kørsel med sand, gravearbejde og kloakering. I høsttiden kører de også med korn for landbrug.
