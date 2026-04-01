Forholdet til transportministeren var ikke det bedste til det sidste
Mandag 11. maj 2026 kl: 13:14Af: Jesper Christensen
På vognmandsorganisationen DTL’s generalforsamling i Aarhus i lørdags fik transportminister Thomas Danielsen (V) en hilsen fra bestyrelsesformand Jens H. Petersen, som aflagde sin første beretning
- Vores forhold til Thomas Danielsen var ikke det bedste til det sidste, sagde Jens H. Petersen og fortsatte:
- Det er os, der holder Danmark i gang. Det skal politikerne respektere.
DTL’s formand fremhævede i den forbindelse, at det er vognmandsorganisationens opgave at være synlige over for de politikere, der går efter magten.
- Det fortsætter vi med. Vi frygter ikke at sige tingene, som de er, sagde han videre og pegede på, at DTL gør sig synlig over for politikerne ved at fortælle om vognmændedens hverdag.
- Fortælle dem, at vi vil have mere mobilitet, mindre bureaukrati, lavere omkostninger og fair konkurrence.
Jens H. Petersen pegede også på, at DTL som organisation ikke er stærkere end baglandet - vognmændene.
- Men når baglandet er stærkt, engageret og mangfoldigt - som det er i dag - så kan vi rykke ved ting. Så kan vi påvirke lovgivningen. Så kan vi skabe bedre rammevilkår. Og så kan vi sikre, at danske vognmænd fortsat har en plads i fremtidens transportlandskab.
