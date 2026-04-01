Lastbilkontrol var rettet mod blomsterbiler - og afslørede flere tilfælde af snyd

Mandag 11. maj 2026 kl: 10:59

Da kontrollen fandt sted i dagene op til Mors Dag - søndag 10. maj - havde politiet blandt andet rettet fokus mod lastbiler sydfra, der kørte med blomster.





På førstedagen blev der konstateret sager på otte ud af 12 kontrollerede lastbiler. På fire lastbiler viste målinger, at der var pillet ved køretøjernes fartbegrænser, så lastbilerne kunne køre markant hurtigere end de tilladte 80 km/t. Der blev ligeledes konstateret overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne hos chaufførerne i tre lastbiler. I to af sagerne var der tale om ganske grove overtrædelser. To af chaufførerne havde ifølge politiet glemt at anvende deres førerkort, som skal være i takografen for at man kan kontrollere den enkeltes køre- og hviletid.





I et tilfælde blev der standset en lastbil, hvor føreren i flere tilfælde havde misbrugt en anden persons førerkort. Chaufføren kan kan dermed se frem til at skulle møde i retten, da der var tale om flere straffelovsovertrædelser. Ud over straffesagerne venter der også en bøde, der kan løbe op i omkring 270.000 kroner.









Da politifolkene fra tungvognscenteret var vej hjemad fredag blev det til yderligere sager. I det ene tilfælde var der tale om en hestetransport, hvor chaufførers havde fejlbetjent, bilens takografen, der desuden ikke var opdateret til den nødvendige nyeste version.





I den anden sag havde en chaufføren kørt uden at førerkortet i takografen, og så efterfølgende gentagende gange manuelt registrere på førerkortet, at han havde holdt hvil, selvom han kørt. Også i den sag er der udsigt til en omfattende bøde.









I de to sager fra fredag var der tale om danske køretøjer, mens de lastbiler, der blev standset torsdag først og fremmst udenlandske vognmænd.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.