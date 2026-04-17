LASTBILER OVER 16 TON TOTALVÆGT:

Bestanden er vokset med 515

Fredag 17. april 2026 kl: 14:06
Af: Jesper Christensen

(Grafik: transportnyhederne.dk/Kilde: Bilstatistik.dk)

Ved udkørslen af marts i år var der registreret 35.054 lastbiler med en tilladt totalvægt på over 16 ton i Danmark. Det var 515 flere end på samme tidspunkt sidste år. hvor antallet var 34.539

Det fremgår af de nyeste tal hos Bilstatistik.dk.


Lastbiler over 16 ton totalvægt Januar 2020 - marts 2026 


Antal

Januar – 2020

32.820

Februar

32.835

Marts

32.751

April

32.754

Maj

32.789

Juni

32.894

Juli

32.801

August

32.941

September

33.003

Oktober

32.970

November

32.933

December

32.866

Januar – 2021

32.904

Februar

32.930

Marts

33.211

April

33.458

Maj

33.598

Juni

33.760

Juli

33.682

August

33.795

September

33.861

Oktober

33.867

November

33.874

December

33.943

Januar – 2022

33.943

Februar

33.932

Marts

34.127

April

34.278

Maj

34.378

Juni

34.523

Juli

34.412

August

34.438

September

34.495

Oktober

34.442

November

34.288

December

34.285

Januar – 2023

34.169

Februar

34.091

Marts

34.273

April

34.315

Maj

34.378

Juni

34.522

Juli

34.406

August

34.552

September

34.513

Oktober

34.400

November

34.333

December

34.235

Januar – 2024

34.239

Februar

34.241

Marts

34.285

April

34.324

Maj

34.477

Juni

34.767

Juli

34.650

August

34.692

September

34.686

Oktober

34.611

November

34.564

December

34.510

Januar – 2025

34.489

Februar

34.517

Marts

34.539

April

34.706

Maj

34.828

Juni

35.216

Juli

34.949

August

35.001

September

34.746

Oktober

34.979

November

34.903

December

34.856

Januar - 2026

34.968

Februar 

34.939

Marts

35.054


(Kilde: Bilstatistik.dk)



- Den elektriske andel er steget
- Antallet af nyregistreringer er stegt med 16 procent
- Den elektriske bestand er vokset
- Bestanden er vokset med 515
- Kerneforretningen voksede i Sønderjyllands største havn
- Kølekæde hos cateringvirksomhed er blevet mere elektrisk
- Specialtransporter bliver fulgt at elektrisk følgebil
- Forsøg med med vejafgifter for personbiler er afsluttet med en rapport
- Antallet af trafikdræbte i EU faldt med tre procent
- Tankstationer må ikke reservere urimeligt høje beløb på forbrugernes konti
- Vognmand på Falster valgte 780 heste fra Göteborg
- Transport- og logistikkoncern omsatte for mere - og håndterede mere gods
