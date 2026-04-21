Tre-akslet city tip-trailer kan rumme 34 kubikmeter I kassen
Tirsdag 21. april 2026 kl: 12:50Af: Redaktionen
Lindahl Biobrændsel, der har hjemsted i Lundby mellem Næstved og Vordingborg, har fornyligt været en tur i Hedensted for at hente en ny tre-akslet Kel-Berg city tiptrailer med automatisk Eco-Top rullepresenning hos Lastas i Hedensted. Den nye trailer har et rumindhold på 34 kubikmeter
Om den nye tre-akslede Kel-Berg city tiptrailer
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil af finkornstål med stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremserog hæve/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er tvangstyret
- Plastikafdækning på underkøringskofanger
Kasse-opbygning:
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem med 3/2 vejs ventil monteret på chassis for automatisk åbning
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside. Siderne er beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000 styrkeklasse
- Bunden er udført i 7 mm gennemgående alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og eklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000-styrkeklasse
- Stigebeslag i højre side inklusin en tre-meter stige
- Kost- og skovlebeslag i venstre side
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap under nummerpladen
Traileren, der er monteret med Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt- og bakalarm samt dumperventil, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Lindahl Biobrændsel:
Lindahl Biobrændsel fik sin start i 2002 med salg af træpiller. I dag er sortimentet er udvidet til også at omfatte briketter, brænde og spåner, som virksomheden leverer til modtagere på Sjælland, Lolland-Falster og Møn - samt brofaste øer. Derudover beskæftiger Lindahl Biobrændsel sig også med kran/grabarbejde, vognmandskørsel og salg af grus, sten og granitskærver, samt afdækningsflis og bark.
