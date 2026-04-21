Knap 10 procent af Danmarks import af råvarer og halvfabrikata er sårbar over for eventuelle kriser

STATISTIK:

Tirsdag 21. april 2026 kl: 10:58

Af: Redaktionen (Grafik: The Value Chains of the Nordics - Tracking Resilience and Vulnerabilities, Nordisk Ministerråd/Danmarks Statistik)

Analysen, der er udarbejdet i et samarbejde mellem de nordiske landes statistikkontorer under ledelse af Danmarks Statistik, viser, at danske og norske værdikæder er de mest sårbare i Norden over for forstyrrelser i international handel.









- Selvom langt størstedelen af vores import kommer fra Europa, importerer vi også produkter, der er kritiske for vores samfund, fra lande uden for Europa - især USA og Kina. Og det er klart, at der er en øget risiko forbundet med den handel, siger Peter Bøegh Nielsen fra Danmarks Statistik, som er projektleder og hovedforfatter til analysen.









Analysen har set på de nordiske landes import af råvarer og halvfabrikata og vurderet disse produkters sårbarhed over for internationale forstyrrelser ud fra tre kriterier.









Sårbarheden for en vares værdikæde vurderes efter tre kriterier:

Importen af varen er koncentreret på mindre end fem lande

Over halvdelen af importen kommer fra lande uden for Europa (EU-27, Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein og Storbritannien)

Importen kan ikke umiddelbart erstattes af hjemlig produktion





Hvis alle tre kriterier er opfyldt, så karakteriseres varens værdikæde som sårbar i den forstand, at der er en risiko for at blive forstyrret i tilfælde af en eventuel krise.









På den baggrund kan 262 af de næsten 3.300 råvarer og halvfabrikata, som Danmark importerede i 2024, karakteriseres som værende sårbare, hvilket vil sige, at handelen med de 262 varer har risiko for at blive forstyrret af en eventuel krise.









Importen af sårbare produkter udgjorde 9,4 procent af den samlede import af råvarer og halvfabrikata eller i alt 29 milliarder kroner. Det gjorde den danske import til den næstmest sårbare efter Norge blandt de nordiske lande.









Danmark får flest sårbare produkter fra USA

Danmarks import af sårbare produkter kom især fra USA (55 procent), hvilket er den højeste andel blandt de nordiske lande. Sverige importerede 41 procent af sine sårbare produkter fra USA. Finlands og Islands import af kritiske produkter kom især fra Kina, mens Norges import af sårbare produkter er spredt mere ud på mange lande.









Danmarks import af sårbare produkter er forholdsvis koncentreret. De fem produkter med højest importværdi udgjorde næsten 86 procent af den samlede import af sårbare produkter. Og råolie alene udgjorde godt 67 procent af den samlede import af sårbare produkter.









Næsten trefjerdedele af den samlede import af råolie kom fra USA, mens der stod Kina på størstedelen af importen af foto- og solceller (lidt over 80 procent) samt kulsyre (81 procent) og kuglelejer (66 procent). Når det kommer til importen af halvfabrikata af jern eller stål, kom 74 procent af importen fra andre BRICS-lande end Kina.









Interesserede kan læse mere i rapporten “The Value Chains of Nordics - Tracking Resilience and Vulnerabilities” hos Nordisk Ministerråd.





















Import af sårbare varer, 2024. Figuren viser importen af sårbare varer til de fem nordiske lande, fordelt på afsenderland eller -region i 2024. For Finland gør fortrolighedshensyn, at tallene ikke giver 100 procent.





