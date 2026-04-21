Fynsk havn nåede en nettoomsætning på 311 millioner kroner

Tirsdag 21. april 2026 kl: 13:28

- Odense Havn er en vigtig drivkraft bag havvindindustrien, det maritime, nye teknologier samt beskæftigelsen på Fyn, hvor virksomhederne generer en stor jobskabelse. Den videre udvikling af havnen er helt central, da havnen skal medvirke til at indfri Odenses målsætning om 30.000 nye private arbejdspladser inden 2035. Havnens flotte vækst og kontinuerlige fremgang giver et godt udgangspunkt for at investere i havnens fortsatte udvikling – en udvikling, der skal ske i god balance med natur, miljø og lokalsamfund, siger Peter Rahbæk Juel (S), der er borgmester i Odense Kommune og næstformand for Odense Havn.









Odense Havn har opnået resultaterne i en periode med markedsmæssig ustabilitet på flere fronter. Havvind-markedet har blandt andet været præget af øget usikkerhed om tempoet i den grønne omstilling nationalt og internationalt. På trods af det har Odense Havn formået at fastholde og udbygge sin position som et industrielt og logistisk knudepunkt i Danmark og som en internationalt anerkendt erhvervshavn inden for havvind. Samtidig har havnen formået at skabe vækst indenfor samtlige øvrige forretningsområder, hvilket havnens ledelse og bestyrelse betegner som et godt udgangspunkt for at sikre finansiering til den fremtidige udbygning af havneinfrastrukturen.









- Men vi ser udfordringer i horisonten, hvor havnens solide position bliver vigtig. Der er behov for massive investeringer i den kritiske nationale havneinfrastruktur, hvor finansieringsudfordringen med sejlrenden skal løses, siger Peter Rahbæk Juel, som peger på, at det er en udfordring, som Odense Havn ikke kan løse alene.









- Det er altafgørende for at kunne levere på de stigende krav om større havnearealer og dybere sejlrender for at imødekomme størrelsen på havvindmøllerne i en fremtid, der allerede banker på døren. Hvis vi ikke kan levere på markedets behov for havnekapacitet, flytter både aktiviteter og arbejdspladser uden for Danmarks grænser, siger han.









Hos Odense Havn peger man på, at de politiske mål for udbygningen af havvind i Nord- og Østersøen frem mod 2050 og stadig større havvindmøller stiller nye krav til kapacitet og infrastruktur på havnen, hvilket også blev afdækket i analyser fra regeringens havnepartnerskab tilbage i 2024.









Odense Havn arbejder aktuelt med planlægningen af en havneudvidelse på en 1 millioner kvadratmeter samt etableringen af en ny sejlrende.









her: Odense Havn's Årsrapport 2025 kan læses









