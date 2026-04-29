Fragtmand har fået syv lange med tre aksler
Onsdag 29. april 2026 kl: 13:40Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret syv 15 meter lange tre-akslede Kel-Berg city gardintrailere med lift til fragtmandsvirksomheden Bach & Pedersen Fragt A/S. Virksomheden har hjemsted i Randers og dækker et område, der strækker sig fra Hobro/Hadsund i nord, gennem Randers til Hadsten i syd, samt Norddjurs. Bach & Pedersen Fragt A/S beskæftiger sig også med kran, kurér- og ekspreskørsel, samt transport og logistiske løsninger i hele Danmark
Om de syv nye tre-akslede Kelberg city gardintrailere:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Galvaniseret chassis
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er med Tridec-tvangsstyring, der fungerer ved hjælp af et stang-system
Gardin-opbygning:
- Fast tag med presenning
- Zepro lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade
- Z-lifttrin monteret på underkørings kofanger
- Bund i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec drejesystem. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg
- Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 32 stk. alu-planker, der kan danne en 400 mm høj side
- 2 x 13 stk. surringeringe i kantramme
De nye city gardintrailere, der er XL godkendte og har en tilladt totalvægt på 43.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
