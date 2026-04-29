Fragtmand har fået syv lange med tre aksler

Onsdag 29. april 2026 kl: 13:40

Om de syv nye tre-akslede Kelberg city gardintrailere:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Galvaniseret chassis

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er med Tridec-tvangsstyring, der fungerer ved hjælp af et stang-system





Gardin-opbygning:

Fast tag med presenning

Zepro lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade

Z-lifttrin monteret på underkørings kofanger

Bund i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec drejesystem. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 32 stk. alu-planker, der kan danne en 400 mm høj side

2 x 13 stk. surringeringe i kantramme





De nye city gardintrailere, der er XL godkendte og har en tilladt totalvægt på 43.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





