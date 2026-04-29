ØSTJYLLANDS POLITI:
En 33-årig kvinde blev tirsdag aften anholdt og sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed ved at have kastet sten ned mod nogle biler fra en motorvejsbro på Djursland. Ifølge Østjyllands Politi blev ingen biler blev ramt, og ingen personer kom noget til ved episoden
Kvinde blev anholdt og sigtet for at kaste sten fra motorvejsbro
Onsdag 29. april 2026 kl: 12:27Af: Redaktionen
En 33-årig kvinde blev tirsdag aften anholdt og sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed ved at have kastet sten ned mod nogle biler fra en motorvejsbro på Djursland. Ifølge Østjyllands Politi blev ingen biler blev ramt, og ingen personer kom noget til ved episoden
Tirsdag aften klokken 21.57 modtog Østjyllands Politi et opkald fra en bilist om, der fortalte, at han netop var kørt under en bro på Motorvej Rute 15 en mellem Lisbjerg og Søften, hvor en person havde kastet en stor sten ned på vejen lige foran bilen. Efterfølgende blev der kastet endnu en sten, der ramte tæt på en bil, der kørte lige bagved.
Østjyllands Politi sendte flere patruljer til stedet, og motorvejen blev kortvarigt spærret, mens politiet søgte efter spor. En hundepatrulje fandt to store sten, der lå ved vejen, og ved letbanestationen Klokhøjen, der ligger tæt på motorvejsbroen, traf nogle betjente 33-årige kvinde.
Betjentene sigtede hende, og da hun ikke var i en tilstand, hvor hun kunne afhøres, blev hun indlagt et sted, hvor hun kunne få hjælp. Onsdag formiddag blev hun så afhørt til sagen, der er i fuld gang med at blive efterforsket.
Anklagemyndigheden vil i løbet af onsdagen vurdere, om der er juridisk grundlag for at fremstille 33-årige kvinde i grundlovsforhør. Det vil i givet fald ske torsdag.
