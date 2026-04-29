Kvinde blev anholdt og sigtet for at kaste sten fra motorvejsbro

ØSTJYLLANDS POLITI:

Onsdag 29. april 2026 kl: 12:27

Tirsdag aften klokken 21.57 modtog Østjyllands Politi et opkald fra en bilist om, der fortalte, at han netop var kørt under en bro på Motorvej Rute 15 en mellem Lisbjerg og Søften, hvor en person havde kastet en stor sten ned på vejen lige foran bilen. Efterfølgende blev der kastet endnu en sten, der ramte tæt på en bil, der kørte lige bagved.









Østjyllands Politi sendte flere patruljer til stedet, og motorvejen blev kortvarigt spærret, mens politiet søgte efter spor. En hundepatrulje fandt to store sten, der lå ved vejen, og ved letbanestationen Klokhøjen, der ligger tæt på motorvejsbroen, traf nogle betjente 33-årige kvinde.









Betjentene sigtede hende, og da hun ikke var i en tilstand, hvor hun kunne afhøres, blev hun indlagt et sted, hvor hun kunne få hjælp. Onsdag formiddag blev hun så afhørt til sagen, der er i fuld gang med at blive efterforsket.









Anklagemyndigheden vil i løbet af onsdagen vurdere, om der er juridisk grundlag for at fremstille 33-årige kvinde i grundlovsforhør. Det vil i givet fald ske torsdag.





