Den første forårsmåned sprang ud med hidtil største omsætning hos Kolding-virksomhed

Onsdag 29. april 2026 kl: 12:39

Af: Redaktionen H. Daugaard A/S har hovedsæde på Kolding Havn. (Foto: Jesper Christensen)

Hos H. Daugaard A/S peger man på, at resultatet ikke blot er kommet ud af det blå - men er nået på baggrund af kundetilpassede løsninger med fokus på stærke relationer i en hverdag, hvor speditionsbranchen oplever globale spændinger, stigende oliepriser, mangel på chauffører, ustabilitet i Europa samt vejrmæssige udfordringer for international skibstrafik.









- Når stormen raser, søger man mod sikker havn, så når markedet bliver uforudsigeligt, søger man mod det stabile, og mod samarbejdspartnere, man ved leverer. Vores kunder kender os. Ikke kun som virksomhed, men menneskene bag. Vi bygger på personlige relationer og tillid, siger Michael Frihagen, der er administrerende direktør i H. Daugard A/S.









- Vi bevidste om, at en enkelt måned ikke udgør en tendens. Aktiviteten kan flytte sig hurtigt, og derfor ser vi det her som et resultat, vi skal arbejde videre på, og ikke noget vi tager for givet, siger han videre og peger på, at i et marked med høj aktivitet og pres på kapaciteten på tværs af Europa kan leveringssikkerheden i perioder blive udfordret. Det stiller øgede krav til planlægning og fleksibilitet, og er samtidig baggrunden for, at H. Daugaard løbende investerer i at øge sin kapacitet.









- Markedet er usikkert, og det kan virke kontrastfyldt, at vi oplever vækst. Men vi tror på vores tilgang. Når kompleksiteten stiger, bliver behovet for specialiserede løsninger endnu større. Derfor fortsætter vi med at udvikle os sammen med vores kunder og investere langsigtet i både relationer og kapacitet, siger Michael Frihagen.









Den administrerende direktør peger på, at de specialiserede løsninger stiller store krav til medarbejderne og medfører perioder med højere kompleksitet og pres i driften. Derfor er holdånden altafgørende for at holde rekorden.









- Det er i perioder som denne, vi virkelig ser styrken i vores organisation. Det kræver ekstra fokus at levere til tiden, når udefrakommende faktorer presser logistikken. Her gør vores medarbejdere en afgørende forskel hver eneste dag, fremhæver Michael Frihagen.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

