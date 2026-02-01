Februar fik 54 flere ud at køre

LASTBILER OVER 16 TONS:

Fredag 13. marts 2026 kl: 13:03

Af: Redaktionen Scania toppede listen med 152 nyregistrerede lastbiler over 16 tons, hvilket var en fremgang på 33,3 procent i forhold til februar sidste år. Volvo Trucks gik med 101 nyregistreringer tilbage med godt 18 procent, mens Mercedes-Benz og MAN gik frem med henholdsvis godt 18 procent og 246 procent.









I nedenstående tabel kan man se markedsandele og antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt i februar i år sammenholdt med februar sidste år.











Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner Mærke Februar 2026 Februar 2025

Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Scania 152 40,53 % 114 35,51 % 33,33 % Volvo Trucks 101 26,93 % 124 38,63 % -18,55 % Mercedes-Benz 58 15,47 % 49 15,26 % 18,37 % MAN 52 13,87 % 15 4,67 % 246,67 % DAF 7 1,87 % 7 2,18 % - Renault Trucks 3 0,80 % 6 1,87 % -50,00 % Iveco 2 0,53 % 6 1,87 % -66,67 % I alt 375

321



(Kilde: Bilstatistik.dk)

