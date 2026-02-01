LASTBILER OVER 16 TONS:

Februar fik 54 flere ud at køre

Fredag 13. marts 2026 kl: 13:03
Af: Redaktionen

I løbet af februar blev der nyregistreret 375 lastbiler over 16 tons totalvægt. Det var 54 flere end i februar sidste år, hvor antallet var 321. Fremgangen svarer til en vækst på 16,8 procent. Det viser tal fra Bilstatistik.dk

Scania toppede listen med 152 nyregistrerede lastbiler over 16 tons, hvilket var en fremgang på 33,3 procent i forhold til februar sidste år. Volvo Trucks gik med 101 nyregistreringer tilbage med godt 18 procent, mens Mercedes-Benz og MAN gik frem med henholdsvis godt 18 procent og 246 procent.


I nedenstående tabel kan man se markedsandele og antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt i februar i år sammenholdt med februar sidste år.



Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner

Mærke

Februar 2026

Februar 2025


Antal

Andel

Antal

Andel

Ændring i procent

Scania

152

40,53 %

114

35,51 %

33,33 %

Volvo Trucks

101

26,93 %

124

38,63 %

-18,55 %

Mercedes-Benz

58

15,47 %

49

15,26 %

18,37 %

MAN

52

13,87 %

15

4,67 %

246,67 %

DAF

7

1,87 %

7

2,18 %

-

Renault Trucks

3

0,80 %

6

1,87 %

-50,00 %

Iveco

2

0,53 %

6

1,87 %

-66,67 %

I alt 

375


321



(Kilde: Bilstatistik.dk)



