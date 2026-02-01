Februar fik 54 flere ud at køre
Fredag 13. marts 2026 kl: 13:03Af: Redaktionen
I løbet af februar blev der nyregistreret 375 lastbiler over 16 tons totalvægt. Det var 54 flere end i februar sidste år, hvor antallet var 321. Fremgangen svarer til en vækst på 16,8 procent. Det viser tal fra Bilstatistik.dk
Scania toppede listen med 152 nyregistrerede lastbiler over 16 tons, hvilket var en fremgang på 33,3 procent i forhold til februar sidste år. Volvo Trucks gik med 101 nyregistreringer tilbage med godt 18 procent, mens Mercedes-Benz og MAN gik frem med henholdsvis godt 18 procent og 246 procent.
I nedenstående tabel kan man se markedsandele og antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt i februar i år sammenholdt med februar sidste år.
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
Februar 2026
Februar 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Scania
152
40,53 %
114
35,51 %
33,33 %
Volvo Trucks
101
26,93 %
124
38,63 %
-18,55 %
Mercedes-Benz
58
15,47 %
49
15,26 %
18,37 %
MAN
52
13,87 %
15
4,67 %
246,67 %
DAF
7
1,87 %
7
2,18 %
-
Renault Trucks
3
0,80 %
6
1,87 %
-50,00 %
Iveco
2
0,53 %
6
1,87 %
-66,67 %
I alt
375
321
(Kilde: Bilstatistik.dk)
