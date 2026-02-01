Fredag 13. marts 2026 kl: 20:36

173 millioner passagerer rejste med Movia's busser, lokalbaner og Flextrafik i 2025

94,8 procent af buspassagererne var tilfredse eller meget tilfredse - og andelen af meget tilfredse steg med ca. 5 procentpoint sammenlignet med 2024

62 procent af busserne er el-busser

Movia tilbagebetaler 21 millioner kroner til kommuner og regioner som efterregulering

Af: Redaktionen - Den kollektive transport er en vigtig del af hverdagen for mange mennesker. Derfor er det positivt, at vi både kan levere stabil økonomi til vores ejere og samtidig have høj kundetilfredshed. Det viser, at vi er på rette vej i udviklingen af den kollektive mobilitet på Sjælland og øerne, siger Kenneth Gøtterup (K), der er borgmester i Dragør Kommune og tiltrådte som formand for Movia's bestyrelsesformand efter kommunalvalget i november sidste år.Det samlede passagertal i 2025 blev lidt lavere end året før, hvor passagertallet var på 175,5 millioner. Movia forklareer, at det især skyldes åbningen af Sydhavnsmetroen i København i sommeren 2024 og den sydlige del af Hovedstadens Letbane, som har overtaget nogle af de rejser, der tidligere var med bus. Ser man bort fra de strækninger, der er påvirket af metro og letbane, er der fremgang: Her steg passagertallet med 1 millioner i andet halvår 2025 sammenlignet med året før.Foruden arbejdet med at sikre stabil og god kollektiv transport, arbejder Movia også med udvikling af nye løsninger som Nærbus og udbredelse af Flextur, der skal gøre den kollektive trafik mere fleksibel - især uden for de største byer.- Den kollektive trafik er i forandring - både digitalt og grønt. I nogle områder handler det om hyppige busser, i andre om mere fleksible løsninger som Flextur eller nærbusser. Målet er det samme: at gøre det lettere at komme rundt uden bil og gøre det nemmere at vælge bus, tog og Flextrafik i hverdagen, siger Simon Hansen (S), der er næstformand i Movia's bestyrelse og borgmester i Guldborgsund.Udover den stabile drift og økonomi fortsætter Movia arbejdet med at elektrificere den kollektive transport. Ved udgangen af 2025 var 62 procent af Movia's busser el-busser, og nye udbud betyder, at langt størstedelen af nye busser fremover vil være eldrevne.



Passagerudvikling i 2025 på udvalgte buslinier:

Efter åbningen af Sydhavnsmetroen blev flere buslinier omlagt i efteråret 2024. 8A fik en solid start i 2025 med knap 3 millioner passagerer på trods af udfordringer ved vejarbejde ved Valby St. Den største vækst i området kom dog fra 1A, som steg med 300.000 passagerer (+5 procent) til i alt 6,8 millioner i 2025

300S blev årets højdespringer med en vækst på 470.000 passagerer i 2025. Fra oktober er linie 300S afkortet i forbindelse med åbningen af den sydlige del af Letbanen

Linie 22 mellem Husum, Hvidovre og Glostrup havde et rekordår med 1,8 millioner passagerer - en vækst på 280.000 i forhold til 2024. Det stigende passagertal skyldes især flere afgange mellem Glostrup St. og Hvidovre St. samt byudvikling flere steder langs ruten

De opgraderede R-linier fortsætter den positive udvikling. Særligt 240R, der kører mellem Ringsted og Roskilde St., har haft betydelig vækst efter opgraderingen og er vokset med ca. 81.000 passagerer i 2025 (+31 procent), bl.a. drevet af mere end en fordobling af weekendtrafikken. 680R, der kører mellem Næstved og Ringsted St., har ligeledes haft en stabil og positiv udvikling efter opgraderingen

Linie 907 i Korsør har fået sit bedste resultat i ti år med vækst i næsten alle måneder og et markant løft i juni på grund af ekstra kørsel i forbindelse med Royal Run. Året endte med en fremgang på 18 procent, svarende til 26.000 flere passagerer - ca. halvdelen af passagerfremgangen kan tilskrives kørslen i forbindelse med Royal Run

601A i Næstved, den største linie i Movia's sydlige område, nåede sit højeste passagertal siden 2016 og landede på 857.000 passagerer, efter en vækst på 1,7 procent gennem 2025. I 2026 udvides driften, og linie 601A forlænges til Fensmark



