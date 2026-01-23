Letbanen i Aarhus fortsætter uden fejlramte tog frem til sommer

Fredag 23. januar 2026 kl: 17:32

Hos Aarhus Letbane havde man håbet at vende tilbage til normal drift ved årsskiftet, men processen med at få godkendt ændring af magnetskinnebremsen, der skal få de fem tog på skinnerne igen, trækker ud. Grunden er, at Trafikstyrelsen før årsskiftet vurderede, at ændringen på magnetskinnebremserne skal gennemgås af en ekstern assessor. Det betyder, at en uvildig tredje part skal gennemgå al materiale og verificere, at ændringen kan gennemføres sikkert på togene.









Aarhus Letbane har nu sat gang i opgaven hos den uvildige tredje part, der tidligere har været involveret i godkendelsen af Variobahn-togene og derfor kender togene og dokumentationen. Det er den proces, der trækker ud.









For passagerene hos Aarhus Letbane betyder det, at antallet af afgange fortsætter på det niveau, der har været gældemde side august sidste år. Afgangene på L2 mellem AUH og Aarhus H er fortsat reduceret fra otte afgange i timen til fire. På L1 er der er der to afgange i stedet for fire afgange i timen mellem Aarhus H og Hornslet.









Det betyder også, at Lisbjergskolen fortsat ikke betjenes. Det skyldes at sporskifterne ved AUH og Letbanens Knudepunkt 2 fortsat er aflåst og ikke vil blive åbnet igen før magnetskinnebremserne er udbedret på togene.









- Vi gør alt, hvad vi kan, for at komme i mål, så vores mange passagerer kan få deres almindelige hverdag tilbage, siger Michael Borre, der oplyser, at den nuværende og reducerede køreplan fortsætter frem til den sidste søndag i juni, hvorefter sommerkøreplanen træder i kraft.









- Situationen er utilfredsstillende og det beklager vi dybt, siger Michael Borre og fortsætter:









- Der er ikke noget, vi hellere vil end at komme tilbage til normal drift, men sikkerheden kommer først. Vi arbejder så hurtigt og grundigt, vi kan.









Aarhus Letbane har siden foråret sidste år arbejdet på at løse fejl på magnetskinnebremserne på fem Variobahn-tog. Magnetskinnebremserne er kritisk for brugen af de fem tog, som derfor taget ud af drift, hvilket har betydet færre afgange og overfyldte letbanetog.

