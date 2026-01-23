Havnearbejdere i København har nedlagt arbejdet
Fredag 23. januar 2026 kl: 12:48Af: Jesper Christensen
Lastbiler holder i kø foran containerterminalen i København på grund af en arbejdsnedlæggelse blandt terminalarbejderne
Arbejdsnedlæggelsen begyndte ved middagstid torsdag. Havnearbejdernes arbejdsnedlæggelse blev indbragt for Arbejdsretten, som fredag formiddag klokken 10 behandlede arbejdsnedlæggelsen.
Efter hvad vi her på transportnyhederne erfarer, skyldes arbejdsnedlæggelsen uenighed mellem havnearbejderne og ledelsen af Copenhagen Malmö Port om flere punkter - blandt andet sikkerhed.
