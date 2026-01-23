Havnearbejdere i København har nedlagt arbejdet

Fredag 23. januar 2026 kl: 12:48

Arbejdsnedlæggelsen begyndte ved middagstid torsdag. Havnearbejdernes arbejdsnedlæggelse blev indbragt for Arbejdsretten, som fredag formiddag klokken 10 behandlede arbejdsnedlæggelsen.





Efter hvad vi her på transportnyhederne erfarer, skyldes arbejdsnedlæggelsen uenighed mellem havnearbejderne og ledelsen af Copenhagen Malmö Port om flere punkter - blandt andet sikkerhed.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.