Magasinet Bus 9 - 2025 er udkommet
Fredag 3. oktober 2025 kl: 11:32Af: Redaktionen
I Magasinet Bus 9 fortæller vi om en test af rumænsk opbyggede elektriske minibuser, om Silkebus i Silkeborg, udenlandske busselskaber, der omgår momsreglerne, og om trafiksikkerhedsindsats gennem 90 år. Vi skriver også om gratis bybusser lokalt i Hovedstaden, om ny transportdirektør i ø-kommune, og om, at knap hver femte sætter farten op, når lyssignalet skifter til gult. Vi fortæller også lidt om tilfredse kunder i Nordjylland, om forbedringer i Rejsekort-app'en og om uddannelser på transportområdet
