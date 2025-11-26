Tørring-vognmand transporterer godset under isoleret tag på city-trailer
Onsdag 26. november 2025 kl: 12:54Af: Redaktionen
Vognmandsfirmaet Morten Larsen & Søn, der har hjemsted i Tørring nordvest for Vejle, har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg city bokstrailer med plads til 34 paller hos Lastas i Hedensted
Om den nye Kel-Berg city-bokstrailer:
Chassis-opbygning:
- Letvægts chassis længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider i forlængelse med værktøjskasser
- Alcoa Dura-Bright alu-fælge
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første og anden aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er med Tridec tvangsstyring med stang-system
Boks-opbygning:
- Isoleret tag med 30 mm GRP/Plywood
- Sider i ca. 20 mm GRP/Plywood med 350 mm skureliste i bunden
- To indfalsede binderækker i 1.000 + 1.600 mm højde i hver side
- ZHD-lift 3.000 kg med 2.200 mm liftplade og trådløs fjernbetjening
- 400 mm stålplade monteret på forsmæk
- Bund, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV-godkend til 9.000 kg. Bunden har stålplade over Tridec-drejesystemet
- LED lysbånd indvendig i begge sider
- Ladestik for el-hund
- To rustfrie værktøjskasser - en i hver side, der er beklædt med træ indvendig
Den nye trailer, der har en tilladt totalvægt på 43.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.
