Tørring-vognmand transporterer godset under isoleret tag på city-trailer

Onsdag 26. november 2025 kl: 12:54

Om den nye Kel-Berg city-bokstrailer:





Chassis-opbygning:

Letvægts chassis længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider i forlængelse med værktøjskasser

Alcoa Dura-Bright alu-fælge

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første og anden aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er med Tridec tvangsstyring med stang-system









Boks-opbygning:

Isoleret tag med 30 mm GRP/Plywood

Sider i ca. 20 mm GRP/Plywood med 350 mm skureliste i bunden

To indfalsede binderækker i 1.000 + 1.600 mm højde i hver side

ZHD-lift 3.000 kg med 2.200 mm liftplade og trådløs fjernbetjening

400 mm stålplade monteret på forsmæk

Bund, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV-godkend til 9.000 kg. Bunden har stålplade over Tridec-drejesystemet

LED lysbånd indvendig i begge sider

Ladestik for el-hund

To rustfrie værktøjskasser - en i hver side, der er beklædt med træ indvendig

Den nye trailer, der har en tilladt totalvægt på 43.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.

