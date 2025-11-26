Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Tørring-vognmand transporterer godset under isoleret tag på city-trailer

Onsdag 26. november 2025 kl: 12:54
Af: Redaktionen

Tørring-vognmand transporterer godset under isoleret tag på city-trailer

Vognmandsfirmaet Morten Larsen & Søn, der har hjemsted i Tørring nordvest for Vejle, har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg city bokstrailer med plads til 34 paller hos Lastas i Hedensted

Om den nye Kel-Berg city-bokstrailer:

Chassis-opbygning:
  • Letvægts chassis længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider i forlængelse med værktøjskasser
  • Alcoa Dura-Bright alu-fælge
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første og anden aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er med Tridec tvangsstyring med stang-system


Boks-opbygning:
  • Isoleret tag med 30 mm GRP/Plywood 
  • Sider i ca. 20 mm GRP/Plywood med 350 mm skureliste i bunden
  • To indfalsede binderækker i 1.000 + 1.600 mm højde i hver side
  • ZHD-lift 3.000 kg med 2.200 mm liftplade og trådløs fjernbetjening
  • 400 mm stålplade monteret på forsmæk
  • Bund, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV-godkend til 9.000 kg. Bunden har stålplade over Tridec-drejesystemet
  • LED lysbånd indvendig i begge sider
  • Ladestik for el-hund
  • To rustfrie værktøjskasser - en i hver side, der er beklædt med træ indvendig
 
Den nye trailer, der har en tilladt totalvægt på 43.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.



Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Tørring-vognmand transporterer godset under isoleret tag på city-trailer
- Serbien, Rumænien og Bulgarien tegner sig for flest dødsulykker pr million indbyggere
- Skatteministeriets indsats er ikke tilfredsstillende
- Lastbilchauffør måtte bremse hårdt op for modkørende med langt lys
- Lastbilimportørs uddannelser har fået fornyet AMU-godkendelse
- Fem galvaniserede har fundet vejen til Vejen
- Færge til Samsø er blevet forsinket på grund af vejret i Biscayen
- Transportvirksomhed i Kolding øgede overskud og medarbejderstab
- E-handlen sætter rekord igen
- International transportkoncern hentede to-akslet city-trailer I Hedensted
- Mand fik et ildebefindende - og kørte ind i et busskur
- Lastbiler har containere med ud - og strøelse med hjem
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst