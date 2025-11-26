Lastbilimportørs uddannelser har fået fornyet AMU-godkendelse

Onsdag 26. november 2025 kl: 10:07

Den nye godkendelse er tildelt efter en national udbudsrunde, hvor udbydere er vurderet på blandt andet kvalitet, gennemførelse af kurser og løbende investeringer i faglighed og teknologi.









Scania peger på, godkendelsen betyder, at Scania fortsat kan tilbyde sine kurser med tilskud, løntabsgodtgørelse og lavere kursusafgift.









"Scania Driver Academy fokuserer på områder, hvor vi har den stærkeste ekspertise: godstransport i alle former og den nyeste køretøjsteknologi. Vi investerer løbende i undervisernes kompetencer, moderne faciliteter og nyt udstyr for at sikre den bedste læringsoplevelse".

(Scania på sin danske web-side)









Med AMU-godkendelsen kan Scania fortsætte sit arbejde med at styrke chaufførernes efteruddannelse og ruste transportbranchen til fremtidens krav.





