Rederier kom med klare budskaber til er­hvervs­mi­ni­ste­ren

GRØN OMSTILLING AF SØFARTEN:

Fredag 21. november 2025 kl: 12:37

På mødet kom en samlet dansk rederibranche ministeren med tre klare anbefalinger.









- Vi gav ministeren tre klare pointer med. Det er stadig topprioritet for os at få en global klimaaftale for skibsfarten. Og så er det rigtigt vigtigt, at EU sender et meget klart signal om, at når vi - forhåbentligt - får en global aftale, så bliver der ikke dob­bel­tre­gu­le­ring og dob­belt­be­ta­ling for de samme emissioner både i EU-systemet og et nyt globalt system. Og som det sidste, fremhævede vi, at vi i dén grad har brug for, at del af den finansiering, som allerede findes i EU-systemet, blandt andet skibsfartens betalinger til EU’s kvo­te­han­dels­sy­stem ETS, rent faktisk bliver brugt til at sikre, at europæiske rederier og leverandører af nye brændstoffer også fremover kan være både kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge og på forkant med den grønne omstilling, sagde Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.









Jan Rindbo, der er administrerende direktør i rederiet Norden, fremhævede, at selvom det ikke gik som håbet i IMO, er han fortsat optimist.









- I virkeligheden har vi arbejdet på denne agenda længe inden, der var en IMO-aftale i spil. Der sker rigtig mange spændende ting i branchen. I Norden har vi for eksempel tredoblet vores brug af biofuel i år. Mit vigtigste budskab til ministeren var, at alliancer er vigtige. Også udenfor EU’s grænser. Shipping er meget forskellig fra land til land og fra segment til segment. Vi er nødt til at lytte til de bekymringer, der har været, og finde frem til konkrete løsninger, sagde Jan Rindbo.









Er­hvervs­mi­ni­ster Morten Bødskov tog ifølge Danske Rederier godt imod anbefalingerne.









- Jeg oplever stærkt commitment fra branchen til fortsat grøn omstilling. Og en realistisk tilgang til, at vi er nødt til i den verden, vi lever i, at have et stærkt fokus på både grøn omstilling, men også forbedringer af erhvervets kon­kur­ren­ce­vil­kår, sagde Morten Bødskov, der fremhævede, at dagens emner også er på dagsordenen, når han i starten af december tager til EU's mi­ni­ster­rå­ds­mø­de i Bruxelles.









- Klare anbefalinger fra en samlet branche er et rigtigt godt rygstød til det arbejde, vi nu tager fat på. Vi har møde i Bruxelles inden så længe med mine kollegaer, hvor den dagsorden, vi har diskuteret her, også er på bordet. Det er godt med enighed. Det er godt med klare anbefalinger. Det tager vi med til de drøftelser, vi nu skal have med kollegaerne i Bruxelles, sagde Morten Bødskov.





