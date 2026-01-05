Ø-færge satte passagerrekord
Mandag 5. januar 2026 kl: 21:08Af: Redaktionen
Tunøfærgen i Hou Havn. (Foto: Odder Kommune)
Tunøfærgen, der sejler mellem Hou sydøst for Odder og Tunø Havn på Tunø, der ligger mellem Samsø og Jylland, transporterede 59.406 passagerer i 2025. Dermed er den tidligere rekord fra 2021 slået med 436 flere passagerer
Dengang i 2021 var billetterne endda gratis på grund af corona, så Odder Kommune, der står for færgedriften, fremhæver årets resultat som ekstra imponerende.
Overfartsleder Bjarne Møllgaard peger på tre grunde til den flotte rekord:
- Nedsatte færgepriser i højsæsonen
- Fire daglige afgange på hverdage
- En sommer med sol og næsten ingen regn
