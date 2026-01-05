Ø-færge satte passagerrekord

Mandag 5. januar 2026 kl: 21:08

Af: Redaktionen Tunøfærgen i Hou Havn. (Foto: Odder Kommune)

Dengang i 2021 var billetterne endda gratis på grund af corona, så Odder Kommune, der står for færgedriften, fremhæver årets resultat som ekstra imponerende.









Overfartsleder Bjarne Møllgaard peger på tre grunde til den flotte rekord:

Nedsatte færgepriser i højsæsonen

Fire daglige afgange på hverdage

En sommer med sol og næsten ingen regn









