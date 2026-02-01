Færge- og fiskerihavn i Vendsyssel holder med positiv vækst fast i kursen

Onsdag 4. marts 2026 kl: 10:54

Sidste år rejste godt 100.000 flere passagerer med færgerne til og fra Hirtshals Havn, så det samlede antal passagerer nåede op på 2.351.000. Det svarer i gennemsnit til, at over 6.400 passagerer dagligt rejste til eller fra Hirtshals Havn i 2025. Hos Hirtshals Havn peger man på, at det stigende passagertal med færgerne understreger en positiv udvikling, der har præget den nordjyske havn de seneste år.









- Vi ser stolte tilbage på endnu et år med flere passagerer her på Hirtshals Havn. Trafikken ind og ud af havnen er vores eksistensgrundlag og samtidig et tegn på, hvordan det går flere af vores kunder. Tallene er derved et udtryk for de ringvirkninger, der gør Hirtshals Havn til et centralt trafikknudepunkt mellem Norden og resten af Europa, siger Per Anholm Nørgaard, der er administrerende direktør for Hirtshals Havn.









Det stigende antal passagerer reflekteres også i havnens opgørelse for antal personbiler, som er steget fra 742.000 i 2024 til 764.000 i 2025.









Stabilt niveau for tung transport

Når blikket rettes mod niveauet for den tunge trafik på Hirtshals Havn, ser man samme stabile niveau i 2025 som i 2024. I løbet af året kørte 128.000 lastbiler af eller på færgerne, mens den transporterede godsmængde kom op på 1.756.000 ton.









- Mængden af gods, der krydser vores kaj, er stærkt påvirket af mange faktorer, hvor både vind, vejr og samfundsmæssige påvirkninger har en effekt. I øjeblikket kan vi se, at der sker en forskydning af gods over mod Sverige på grund af den vej- og dieselafgift, som blev indført i Danmark 1. januar 2025. Det forvrider de konkurrencevilkår, der præger markedet og forøger desværre CO2-aftrykket for transportbranchen, siger Michael Langballe, der er Head of Transport & Logistics hos Hirtshals Havn.









- Derfor er vi ganske tilfredse med at opleve samme høje niveau i 2025 som i 2024, når det gælder strømmen af lastbiler og mængden af gods, der kommer over kajen her i Hirtshals.









Fremtidens trafik på Hirtshals Havn

På Hirtshals Havn vurderer man, at fremtiden vil bringe øgede krav til infrastrukturen. Derfor fortsætter havnen sit målrettede arbejde med en udvidelse i form af den kommende Nordhavn, som vil styrke havnens position som industriel platform og ruste havnen til fremtidens skibstrafik.









- Det er afgørende, at vi udvider Hirtshals Havn for at fastholde vores kunder og skabe maritim tryghed for fremtidens større skibe. Uden Nordhavnen vil Hirtshals Havn ikke have de rette faciliteter til at byde disse skibe velkommen, siger Niels Kiersgaard, der er Technical Director hos Hirtshals Havn, og fortsætter:









- Nordhavnens første etape, der involverer en forbedring af besejlingsforholdene, er i en spændende fase, hvor vi afventer miljøgodkendelsen for anlægsprojektet, hvorefter projektet sendes i udbud. I 2029 forventer vi, at Etape 1 står færdig, og vi ser frem til at kunne tilbyde øget regularitet for vores kunder samt udforske de nye muligheder, som udvidelsen fører med sig.









Etape 1 af Nordhavnen omfatter en forlængelse af den ydre vestlige mole med ca. 350 meter samt en tilbagerykning af det østlige molehoved med op til 60 meter. Havnen arbejder fortsat med det fulde projekt om Nordhavnen i en etapevis model, hvor investeringer tilrettelægges efter markedet. I sin helhed vil Nordhavnen blandt andet indeholde forbedrede besejlingsforhold, etablering af vindmøller, anlæg af erhvervsarealer, større opmarchareal samt et anlæg til CO2-fangst, anvendelse og lagring (CCUS).









Trafik på Hirtshals Havn i 2025:

Passagerer: 2.351.000

Personbiler: 764.000

Lastbiler: 128.000

Godsmængder: 1.756.000 ton

Værdi af landede fisk: 430.000.000 kroner

(Kilde: Hirtshals Havn)

