Udenlandske dieseltyve stjal 200 liter dieselolie og blev dømt straks efter

Tirsdag 3. marts 2026 kl: 20:59

Lørdag aften lidt efter klokken 21 opdagede en borger, at der lå en mand under en lastbil på en p-plads for lastbiler på Mølleholmen i Randers. Borgeren kontaktede politiet, og kort tid efter var en patrulje fremme på stedet.









På parkeringspladsen ved siden af en lastbil stod der en varevogn, hvor der lå en større tank og pumpeudstyr, som var blevet brugt til at tappe diesel fra lastbilen.









Gerningsmændene var ikke til stede, men en hundepatrulje søgte i området og fandt en 22-årig mand, som gemte sig i grøften ved et stiområde ved Tronholmen.









Lidt efter opdagede en anden patrulje en 37-årig mand, som gik lidt rastløst rundt i området. Han lugtede, ligesom den 22-årige, stærkt af diesel, og desuden viste det sig, at han havde et indrejseforbud i forbindelse med en tidligere dom.









Begge mænd blev anholdt og sigtet for tyveri af diesel, og den 37-årige blev desuden sigtet for at have forbrudt sig mod sit indrejseforbud. Da de blev fremstillet i grundlovsforhør søndag formiddag, erkendte de at have stjålet omkring 200 liter diesel fra lastbilen.









Til grundlovsforhøret ved Retten i Randers fik begge mænd en straksdom, som de skal afsone med det samme. Den 22-årige blev idømt 30 dages fængsel, mens den 37-årig modtog en dom på et års fængsel. Mændene er rumænske statsborgere, og de blev begge udvist af landet med et indrejseforbud i seks år.





Lidt om straksdomme:

En straksdom er en dom, der bliver afsagt ved fremmøde i byretten meget kort tid efter anholdelsen, og som typisk skal afsones i et fængsel i umiddelbar forlængelse af, at dommen er blevet afsagt

Det betyder, at der ikke er ventetid med længere efterforskning og retsmøder på et senere tidspunkt ude i fremtiden. Sagen bliver altså afgjort i retssystemet på meget kort tid, og afsoningen af fængselsstraffen begynder som regel stort set med det samme

Det er langt fra alle sager, der kan afgøres med en straksdom. Det kræver blandt andet, at den sigtede erkender forholdene i sagen fuldt ud, og at sagen er forsvarligt belyst





(Kilde: Østjyllands Politi)

