Webinar hos Miljøstyrelsen handler om affaldshåndtering
Onsdag 25. februar 2026 kl: 13:39Af: Redaktionen
Miljøstyrelsen afholder tirsdag i næste uge et webinar om DIWASS (Digital Waste System), der skal bidrage til, at sagsbehandling af notifikationer i forbindelse med affaldshåndtering bliver lettere inden for EU
Webinaret med seneste nyt om DIWASS finder sted tirsdag 3. marts kl. 13.30-14.30.
Interesserede kan deltage i webinaret via dette link - klik her:
Interesserede kan finde information om ny affaldstransportforordning her:
Interesserede kan finde information om DIWASS her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Lastbilimportør har styrket sit mandskab med en kvinde
- Knogle fra forhistorisk tam-okse dukkede om under banebyggeri
- Webinar hos Miljøstyrelsen handler om affaldshåndtering
- Danmarks eksport til USA er mindre følsom over for told end tidligere
- Reducerede toldåbningstider udløser kritik fra transportorganisation
- Toldstyrelsen justerer toldekspeditionernes nye åbningstider
- Hollandske toldere fandt knap fem ton kokain skjult i elektriske magneter
- Transportkoncern har fået flere elektriske lastbiler
- Tre-akslet trækker er rullet til Sorø
- Trafikstyrelsen advarer mod at bygge boliger tæt på erhvervshavne
- Lærlinge på erhvervsuddannelserne vil også modtage fødevarecheck
- I løbet af 2025 skaffede fagforening knap 15 millioner kroner
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!