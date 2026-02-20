Jernbanen ved Ringsted bliver udvidet

Fredag 20. februar 2026 kl: 11:36

I Infrastrukturplan 2035 blev der afsat 2 milliarder kroner (2026-priser) til forbedringerne ved Ringsted. Forligskredsen bag Infrastrukturplan 35 har nu besluttet, at der skal arbejdes videre med en løsning, hvor der etableres en udfletning øst for Ringsted, der giver bedre mulighed for at tog kan krydse hinanden. Det vil give mere kapacitet og en bedre trafikafvikling, når tog ikke i samme omfang skal vente på hinanden.









Udover øget kapacitet på jernbanen skal skinnerne også hastighedsopgraderes, så togene fremover kan køre med op til 200 kilometer i timen. Det vil forkorte rejsetiden og medvirke til, at rejsetiden mellem København og Odense kan komme ned under en time.









For at sikre projektets gennemførsel afsatte regeringen sidste år 0,7 milliarder kroner ekstra til projektet.









Med forligskredsens beslutning kan Banedanmark gå videre med detailprojektering, offentlig høring af miljøkonsekvensvurderingen og forberedelsen af anlægsloven, der forventeligt kan fremsættes i 2027. Anlægsarbejdet på stationen i Ringsted forventes færdigt i 2030 og udfletningen forventes færdig i 2032.

