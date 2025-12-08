For første gang i tre år er der færre tomme lagerlokaler

Mandag 8. december 2025 kl: 11:21

- Udbuddet nåede et rekordlavt niveau i midten af 2022 med ledige lokaler svarende til kun 1,3 procent af landets samlede arealer til lager og logistik. Siden er mængden af udbudte eller ledige lokaler steget kvartal for kvartal og toppede i tredie kvartal i år med 3,5 procent af det samlede areal, siger administrerende direktør Jakob Wegener fra Ejendomstorvet.dk.









Han peger på, at de seneste tal fra Ejendomstorvet.dk for første gang i tre viser år et lille fald - foreløbig til 3,4 procent.









Ejendomstorvet.dk bliver drevet på foreningsbasis af erhvervsmæglerne i Danmark uden krav om overskud - ligesom eksempelvis Boligsiden.dk. I øjeblikket er godt 11.500 erhvervslejemål og ejendomme over hele landet udbudt på Ejendomstorvet.dk - heraf lidt over 1.700 lagerlokaler, logistikbygninger og industriejendomme.









- Vi kan mærke, at der er tryk på kedlerne i dansk erhvervsliv. Og i modsætning til for eksempel tidligere på året er virksomhederne hurtigere til at indgå aftaler om at få mere plads. Lige nu kan vi mærke, at især mange netvirksomheder mangler plads, siger Mads Bjerrum Christensen, der er industrichef i EDC Erhverv Poul Erik Bech og med base i Aarhus.









En lignende melding kommer fra Hovedstaden

- Der er mere aktivitet på markedet, og beslutningskraften er ved at komme tilbage. Virksomhederne har siddet på hænderne og afventet, at der kom ro om eksempelvis renter og toldsatser, men de er nået til den erkendelse, at det her er den nye normal, som de bliver nødt til at leve med, siger Helle Andersen, der er afdelingschef for industri og logistik hos Colliers International.









Begge mæglere forklarer desuden faldet i ledige lokaler med, at der efter nogle år med omfattende nybyggeri - ofte spekulativt og uden lejere på forhånd - ikke længere bliver bygget så meget nyt. Det kan bane vej for, at der bliver længere mellem de tomme lokaler.









- Vi tror, at udviklingen med lavere tomgang vil fortsætte. Vi kan også se, at virksomhederne har vænnet sig til højere lejeniveauer, især i hovedstadsområdet og Sydkorridoren ned langs Køge Bugt, siger Helle Andersen.









Fra den østjyske del af landet peger Mads Bjerrum Christensen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus på, at der er travlt overalt, men at der er store forskelle rundt om i landet.









- For eksempel har Trekantområdet med mange virksomheder inden for lager, logistik og transport stadig et stort udbud af lokaler. Til gengæld er der ikke længere så mange ledige lokaler tilbage i det meste af Østjylland, siger han.









Ældre ejendomme er sværere at leje ud

Ifølge Ejendomstorvet.dk retter efterspørgslen sig især mod lokaler med stor loftshøjde, effektive læsseramper, gode adgangsforhold og placering tæt på motorvejsnettet - faktorer, som sikrer, at varer og lager kan håndteres effektivt. Derimod kan ældre ejendomme være sværere at få lejet ud eller solgt. Det samme gælder bygninger et stykke fra motorvejene.









Ved udgangen af 2025 har Danmark ifølge Ejendomstorvet.dk i alt lige knap 82 millioner kvadratmeter til lager, logistik og produktion. Der er flest kvadratmeter - 16,4 millioner - i Sydjylland med det meste af Trekantområdet og i Østjylland med 14,2 millioner. I de ni landsdele, som Ejendomstorvet.dk løbende overvåger, svinger tomgangen fra 1,7 procent af de samlede arealer i Vestjylland til 6,6 procent i Østsjælland, som har haft meget spekulativt byggeri de senere år.





Lidt om Ejendomstorvet.dk:

Ejendomstorvet.dk har Danmarks største udvalg af erhvervslokaler til udlejning og ejendomme til salg i alle kategorier

Dataene kommer fra op imod 300 medlemmer/annoncører - herunder næsten alle landets erhvervsmæglere samt pensionskasser, ejendomsselskaber og administratorer

Ejendomstorvet.dk formidlede i 2024 over 3.800 transaktioner, svarende til lidt over 7 milliarder kroner. Portalen har hver måned godt 200.000 besøgende

