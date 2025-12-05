DØDSFALD:: Formanden for Metal Maritime og CO-Søfart er død

Formanden for Metal Maritime og CO-Søfart er død

DØDSFALD:

Fredag 5. december 2025 kl: 09:17

Ole Philipsen var en dybt respekteret formand for Metal Maritime og CO-Søfart

Det er med dyb sorg, at vi må meddele, at formand Ole Philipsen efter kort og pludselig opstået sygdom er afgået ved døden onsdag 3. december 2025.





Ole Philipsen var en stærk, handlekraftig og respekteret formand, og samtidig en meget afholdt leder for medarbejderne i Metal Maritime.





Ole har igennem knap 30 år haft stor indflydelse på hele søfartserhvervet i Danmark, og ikke mindst på de søfarendes vilkår og rettigheder.





Også internationalt har Ole været en indflydelsesrig stemme for både søfarende og offshore-ansatte. Han har igennem sin lange karriere taget mange kampe for at forbedre forholdene til søs. Som modpart kunne man slå sig på ham, men der er ingen tvivl om, at der hele vejen rundt i erhvervet er en enorm respekt omkring Ole Philipsen, og det han har opnået.





Det er dybt tragisk, at Ole Philipsens liv og karriere skulle stoppe så pludseligt, og det er et ufatteligt tab for Metal Maritime og CO-Søfart.





Æret være Ole Philipsens minde.









På vegne af Metal Maritime og CO-Søfart





Christian Petersen, faglig leder Metal Maritime

