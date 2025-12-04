Uddannelsesinstitution fortæller om en vej fra drengedrøm til selvstændig vognmand

Torsdag 4. december 2025 kl: 13:44

Efter et afsluttet FGU-forløb og 10 måneder hos PostNord besluttede Nikolaj Skifter Holm Jensen sig for at tage springet og begynde at tage lastbilkørekort hos Dekra. Den beslutning kom til at forma hans planer, så der i dag står Skiholm Transport på den bil, han kører i, styrer og har ansvaret for at finde arbejde til.









- Jeg tilmeldte mig lastbilkørekort hos Dekra, hvor jeg mødte Chris. Han gjorde en stor forskel for mig, siger Nikolaj Skifter Holm Jensen og fortsætter:









- Chris forstod, hvad jeg gerne ville, og hvad jeg er god til. Han hjalp mig videre til et job hos Midtjysk Tanktransport, hvor jeg mødte det, jeg selv vil kalde verdens bedste vognmand. Jeg fik ansvar fra dag ét og fandt virkelig ud af, at branchen var lige noget for mig. Det har helt klart været med til at give mig modet til at starte som selvstændig.









Drømmen om at have sit eget navn på siden af lastbilen har altid været der. Men uddannelsesforløbet og de erfaringer, han fik hos Midtjysk Tanktransport og "verdens bedste vognmand", gjorde drømmen konkret og mulig.









Tog springet til vognmand

Nikolaj Skifter Holm Jensen har en tydelig passion for faget, når man ser ham bag rattet. Han ligner en, der har kørt lastbil hele sit liv. Interessen for store maskiner, traktorer og lastbiler har fulgt ham fra barnsben, og i dag lever han drømmen ud hver dag.









- Min dag starter mellem klokken fem og seks om morgenen og slutter som regel klokken 18. Jeg sover stort set altid hjemme, planlægger selv min dag og har ikke nogen, der ånder mig i nakken. Den frihed betyder alt for mig, siger vognmanden.









Friheden, ansvaret og glæden ved at styre sin egen hverdag blev for alvor til virkelighed, da Nikolaj Skifter Holm Jensen færdiggjorde vognmandskurset hos Dekra. Og selvom det ikke altid er let at starte sit eget, lod han sig ikke stoppe. I april i år rullede han ud på sin allerførste tur som ejer af Skiholm Transport.









- Det er udfordrende i starten, når man skal finde nogen at køre for. Det er lidt som efter kørekortet - man skal bare ud og sparke nogle døre ind. Jeg kontaktede en masse virksomheder, og i starten var det svært at finde noget. Men så talte jeg med énn i mit netværk, der manglede én til natkørsel - og siden har jeg kørt fast.









Fremtiden for Skiholm Transport

Nikolaj Skifter Holm Jensen er ikke en, der gør tingene halvt. Hans tro på projektet, og på sig selv, er tydelig.









- Jeg har en stor tro på tingene og tager ikke nej for et svar. Jeg bliver ved, indtil jeg opnår det, jeg vil. Jeg drømmer om at få flere biler i Skiholm Transport, ansætte nogle medarbejdere og skabe et godt samarbejde med dem, siger vognmanden fra Hobro.









Hos Dekra fremfører man, at Nikolaj Skifter Holm Jensens historie er et godt eksempel på, hvad der kan ske, når drivkraft møder de rette muligheder. For ham startede det hele med en enkelt køretur som barn – og senere med et kursus, der viste sig at åbne dørene til en hel branche.









